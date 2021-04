Et bien, Mon Autre Groupe ne fait toujours pas dans la dentelle. Raccourcissant à nouveau la durée de son disque (5 minutes 30 secondes pour 9 titres), le combo offre l’Omega en nouvel objet de culte. Hardcore, le combo l’est toujours, alliant ici les mots, les sons mais aussi le visuel, puisque ce projet prend forme autour des dessins de Hyde Omega et des textes de Fanny.

Enchevêtrement de mots qui finissent par former des titres (« L’arme », « Le Coeur », « Le Toaster » ou « Les Dents »), Omega est un brûlot énergique qui se cache derrière une couronne mortuaire rouge, un sample de Claude Chabrol et un 7’’ flexi. Autrement dit, le disque totalement construit comme une oeuvre globale et non une suite de morceaux.

Et pourtant, ce nouvel EP suit cette ligne directrice tracée depuis 2008, malgré quelques changements de line-up, durcissant légèrement le ton pour cracher ce dégoût qui était amorcé via « Tout va bien, le pire reste à venir » il y a quelques années. On parlait de F-Minus, on pourra faire le parallèle avec G.L.O.S.S. ou certains aspects de Törsö. Hardcore urgent (« Les Vers ») mais jamais brouillon, virulence acerbe des mots (« Le Coeur ») jetant la niaiserie sous les coups de la partie rythmique, Mon Autre Groupe n’est pas qu’un défouloir cloisonné à quelques titres.



Liberté conditionnée et esprits sous estimés, Tous les rêves qu’on enterre Et rien d’assez vaste comme cimetière.



Omega ne démérite pas face à Décadence, même s’il manque peut être d’un ou deux titres fédérateurs comme « Le Pire Reste A Venir » ou « L’Ennui ». Pour autant, cette livraison impromptue permet de profiter d’un nouvel élan enragé. Un copain bien sous tout rapport sauve les lapins et frappe sa femme.

L’arme et Le Coeur