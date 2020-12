Il y a dans Modern Baseball la faiblesse, touchante, de son frontman Brendan. De celle qui transparait dans « You Graduation » ou « The Weekend », un brin triste et le sourire en coin. Au travers de son mélange entre Indie et Emo, le quatuor s’était frayé un chemin pour les amoureux de Sorority Noise, Prawn ou Tigers Jaw, tout en bénéficiant du soutien de Run for Cover Records.



« I saw your face when I said why'd you have to go and change, ruin what we made, destroy everything. »



Via ce nouvel EP, Modern Baseball cache derrière un dessin pouvant définir à merveille ce mal-être coloré développé en six titres. En quelques écoutes, les musiciens s’illustrent parfaitement dans ce mélange Emo / Indie / Punk en intégrant « Alpha Kappa Fall of Troy The Movie Part Deux » et « The Thrash Particle » dans la lignée des compos des opus précédents, dont le délicat split avec Marietta.

Des titres pleins d’émotions et introspectifs aux rythmes moins torturés (« The Thrash Particle ») et plus orientés Indie (« The Waterboy Returns »), Modern Baseball signe à nouveau une visite vers les douleurs multi-couches du jeu de cordes de « … And Beyond » (un brin folk) avant de s’envoler vers des mélodies plus proches de Sunny Day Real Estate sur « Revenge of the Nameless Ranger ». De « The Waterboy Returns », aux airs de « The Weekend », à « Infinity Exposed » (pensez à Sorority Noise), le mélange prend forme, jamais parfaite mais à l’image de ses créateurs. Emo et Indie s’entremêlent rarement plus de trois minutes, mais toujours en alternant rythmes et sensations.



« You and I were made to feel this way, when worlds collide will you be there with me? »



Des lyrics mêlant déception, doutes et pensées intérieures, Modern Baseball en tire des phrases qui ne sont plus au final cette succession couplets / refrains mais bien des textes pouvant sonner comme un journal intérieur dévoilé au grand jour : « It's not fair. All is wrong, again. I'm not right; content with regret. And it's so late. And I'm so tired, again. Yet, wide awake. » sur « Alpha Kappa » par exemple. La première personne est le plus souvent utilisée, mode d’expression permettant de supposer que la musique est également un moyen de recracher cet ensemble de sentiments.



« I am tired as hell. Listen close, do you know that you keep me safe? »



Avec The Perfect Cast, Modern Baseball confirme à nouveau que le talent d’écriture présent sur Sports n’était pas un coup d’éclat qui se limiterait à un seul disque. Des terreurs et doutes intérieurs, le combo livre tous les éléments, avec juste ce qu’il faut de retenue pour ne pas en faire quelque chose de malsain ou voyeur. Un doute ? « The Thrash Particle » devrait définitivement le lever…

The Thrash Particle