J'avais prévu de chroniquer Collateral peu après l'avoir découvert, à sa sortie en 2019. Je ne l'ai pas fait. Mais récemment, en allant voir si le groupe avait posté des infos sur l'avancée du premier album (rien trouvé de très concret), je me suis rendu compte que quatre années s'étaient déjà écoulées. Et que non seulement le CD n'avait pas fini dans un recoin difficilement accessible par manque de place, mais plus remarquablement encore que les titres qui le composent n'avaient pas non plus quitté mon lecteur MP3 (oui, j'ai encore un lecteur MP3, et non, je n'ai pas de smartphone, mais ce n'est pas le sujet). Bref, j'en aurais fait l'éloge alors, j'ai encore moins de réserves à en faire l'éloge aujourd'hui : Collateral est sans aucun doute le meilleur premier EP qu'il m'ait été donné d'écouter.

Pour ce qui est du genre, on est sur du Prog Metal Orchestral, une combinaison pas si courante quand on y pense : en général, le Metal Sympho a bien plus souvent tendance à verser tantôt dans le Heavy / Power, tantôt dans le Pop Rock (à moins de partir vers des styles plus extrêmes), qu'à lorgner du côté de Dream Theater et consorts, mais c'est bien ce que fait Meridian4, et avec brio : sans jamais tomber dans l'excès de technicité, combinant habilement subtilité et accessibilité, tout en exploitant avec finesse la grandiloquence de la dimension orchestrale.

On est d'ailleurs tout de suite dans le bain avec Earthquake, le titre le plus direct et efficace du lot (rien d'étonnant à ce qu'il ait été choisi pour en faire un clip, bien que dans une version écourtée), talonné de près dans ce domaine par There Will Be Light qui clôt le disque ; et si les deux titres centraux ne sont pas aussi directs, ils ne sont toutefois pas en reste : là où Ashes Of A Memory met davantage en avant l'aspect mélodique et progressif, The Consecration, du haut de ses neuf minutes, s'impose comme le morceau le plus long de l'EP tout en sachant maintenir l'intérêt de bout en bout, que ce soit par ses envolées, ses accalmies, ou encore l'intervention du growl qui pourra évoquer Epica ou Leaves' Eyes.

Et dans tout ça transparaît une maîtrise assez rare pour une première sortie, que ce soit côté musique, où l'alchimie opère dans la composition comme dans l'exécution, ou côté voix : le chant de Caro Brecht impressionne et vient sublimer la dimension épique des morceaux. Le seul élément qui sente l'amateurisme là-dedans, c'est le livret du CD avec ses pages dans le désordre, haha.

En somme, Collateral n'est pas seulement un excellent premier EP, mais un excellent disque tout court, à mettre entre toutes les mains d'amateurs de musiques progressives ou symphoniques. Reste maintenant à attendre un album complet ; s'il est de cette qualité, on veut bien être patient.