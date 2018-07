Masters of Reality fait partie de ces groupes que personne ne connaît, qui est presque invisible, mais dont l'aura artistique est incontestablement brillante. Plus un projet à la composition fluctuante qu'un groupe régulier, Masters Of Reality doit son rayonnement artistique à son unique membre permanent, Chris Goss (chanteur guitariste), qui non content d'être à la tête d'un groupe ayant influencé énormément le paysage musical américain, a réussi à devenir LE producteur indispensable, l'homme de l'ombre qui se cache derrière tant de projets estampillés "desert rock" ou stoner rock durant les années 90 - 2000. Et pour en arriver là, pour que ce genre musical particulier soit aussi développé aujourd'hui, il en aura fallu du chemin ! Masters Of Reality n'est bien sûr pas le seul et unique groupe précurseur de ce genre, loin de là, mais on peut le considérer comme une étape décisive, une sorte de référence, de balise en plein milieu du désert.

Revenons quelques années en arrière, nous sommes dans les années 80, époque bénie du fluo, de MTV, de la new wave et du début de la popularisation du heavy metal, qui ne fait désormais plus peur. Une époque où il semble risqué de s'aventurer à des mélanges musicaux, encore moins à créer des nouveaux genres. Quand on est fan de classic rock, des beatles, de rock progressif, de blues, et de black sabbath comme le jeune Chriss Goss, cela devient compliqué d'essayer d'innover, de trouver sa place dans cette époque étrange. Le stoner dans tout ça ? Pas tout de suite, patience. On dit que c'est Kyuss qui a sorti le premier album du genre avec Blues for the red Sun, à une époque (1992) ou toute cette mouvance et cette façon de faire de la musique a eu le temps d'émerger doucement, influencés par des groupes comme Blue Cheer, Sir Lord Baltimore et bien sûr Black Sabbath ou encore Blue öyster Cult. Tous s'en sont inspirés : Kyuss, Monster Magnet, Acrimony et consorts, tous ont la particularité d'avoir digéré deux décennies de musique pour accoucher d'un rock âpre, lourd et monolithique : le stoner.

Pourtant, un groupe avait déjà intégré tout ça et fait l'effort d'innovation un peu avant nos groupes de stoner préférés, une sorte de précurseur avant l'heure, un groupe à la carrière anecdotique, qui, soyons clair, ne connaîtra jamais le succès pourtant mérité, ne fera jamais déplacer les foules, et ne touchera que très peu les gamins des années 80. Ce groupe vous l'aurez compris, c'est Masters Of Reality. Pas de place pour eux dans les années 80, trop expérimental, trop discret (c'en est presque énervant), sans vraiment de volonté de percer, sans line up stable, etc... Bref, rien pour se démarquer. Enfin presque rien. De l'audace, des idées détonantes pour l'époque (parmi les premiers à mélanger blues, heavy, pop et progressif), et un frontman vraiment talentueux, qui seront le départ d'une percée artistique qui traversera deux décennies. Pas mal non ? Toujours pas convaincu ? Derrière Kyuss et nombre de groupes étiquetés "stoner" se cache un seul homme : ce fameux frontman talentueux. Sa discographie est impressionnante et force le respect.



Rentrons maintenant un peu plus dans le vif du sujet avec ce premier album du groupe, produit à l'époque par Rick Rubin, à qui l'on doit pas mal de petites bombes des années 90 (Red Hot Chili Peppers, Slayer, Nine Inch Nails, System Of A Down, ...). La première chose qui frappe, c'est que même presque 25 ans après, l'album est toujours aussi agréable à l'écoute, n'a presque pas vieilli. Et même si le son peut sembler être à dix mille lieues d'un album de stoner ou de desert rock actuel, on retrouve des composantes évidentes qui sont à la base de ce genre de musique : passages heavy, psyché, guitares lourdes et basse omniprésente. Attention, ce premier album pose les bases, ce nouveau son est toujours en gestation, et le groupe se cherche encore. Les premières écoutes délivreront à l'auditeur un blues rock puissant, assez déroutant comme cette première chanson Domino, tandis que des écoutes prolongées de l'album révèleront de véritables pépites rock n roll annonçant la couleur du stoner, laissant entrevoir le désert au bout du chemin. Tout est question de contexte, si aujourd'hui on retient de chansons comme the blue garden, kill the king ou gettin' high leur caractère entêtant et leurs guitares bluesy bouillonnantes, ces mêmes chansons étaient à l'époque un étrange mélange de heavy et de blues / rock progressif assez inédit.

Avec une introduction instrumentale Theme for the scientist of invisible fougueuse et majestueuse, à grands renforts de guitares punchy, Masters of Reality nous en met plein les oreilles, sans concession, pour une petite minute de ce que l'on pourrait appeler une introduction efficace, puisque juste après viendra la première claque, la première bizarrerie qu'est Domino et son blues heavy entrainant.

S'en suivra la deuxième claque, moins évidente, mais tout aussi douloureuse, le morceau The Blue Garden, incontestablement une des meilleurs chansons de l'album, qui démarre tout doucement avec la voix veloutée de Chriss Goss, propose un refrain effroyablement entêtant, une guitare wawa qui vous laisse béat d'admiration, avant de terminer en une déferlante de guitares sauvages pour un final grandiose. Un début d'album parfait...

Viendront Gettin'high et Candy Song, deux chansons superbes au groove soigné, révélant une certaine aptitude du groupe à nous faire voyager au cœur d'ambiances toutes plus électriques les unes que les autres. Une ballade au piano Magical Spell, deux morceaux de country "électrique" étonnants The eyes of Texas et Lookin'to Get Rite où Goss maitrise parfaitement le vibrato vocal.

Et pour clôturer cet album mythique, deux chansons particulièrement réussies John Brown et son bottleneck endiablé, et Kill the King, dernière chanson de l'album, sorte de synthèse de l'album reprenant toutes les caractéristiques citées plus haut, que vous rejouerez plusieurs fois pour en comprendre toutes les subtilités. C'est déjà la fin du voyage, le désert est au bout du chemin, l'histoire du stoner rock peut commencer !



Première tentative musicale, premier échec commercial, premiers pas dans l'histoire du rock'n roll pour Chris Goss et son groupe ; ou comment avec un album audacieux réussir à mêler un certain heavy au parfum sinistre, un groove façon "sudiste américain" saupoudré d'un soupçon de blues, de country, de rock progressif, le tout planant dans un psychédélisme ambiant réjouissant. Magique !

