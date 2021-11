Biographie Originaire d'Erlangen (Allemagne), Masada est un groupe de Emo / Screamo Old School. Une première demo voit le jour en 2014, suivie par un éponyme deux ans plus tard. Le combo se fait discret jusqu'en octobre 2021, avec la sortie de II, qui reste dans la veine Old School. Chronique 15 / 20

0 commentaire

II ( 2021 ) Ben tiens, encore du Screamo ! Et en plus Allemand ! Comme si on avait pas déjà assez évoqués de groupes du genre ici. Pourtant, ceux qui ont l’habitude de fréquenter le site savent que c’est un style qui revient régulièrement, survivant malgré les tempêtes. Et ici, Masada n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’un éponyme était sorti en 2006, tandis que ce sobre II arrive en plein période de Covid.



Entre Emo et Screamo, II oscille. Accalmies, envolées pleines de superbe, tout s’enchaîne avec parfois des ruptures un peu abruptes. Entre fragilité qui se résume à quelques notes effleurées, vite dévorée par une série de larsens et de hurlements, Masada nourrit la bête par ses propres notes. C’est ce parcours musical des envolées, qui rappellera parfois Still Life ou The Saddest Landscape dans cette amertume (justement, le morceau « Still Life »), qui prend parfois ses sonorités dans la vague 90’s / 2000’s (« work »).



II se situe donc dans la musique émotionnelle, notamment pour certaines lignes vocales, douces (celle de « quiet reloaded », doucereuse sur sa fin ou le passage central de « do not harm ») ou rageuses (« ferry man »). Cette dualité, présente également dans la partie instrumentale, a le mérite de se mêler en quelques secondes (à peine vingt minutes pour dix morceaux) et parfois sans effectuer de transition que par une simple corde (la cassure nette de « quiet reloaded »). On y retrouve ces sensations early-screamo, comme le fatras de « horizont » ou la ligne de basse assez sourde de « ferry man ».



Rien ne semble entacher II. Tout semble maladroit mais juste, bancal mais cohérent. Ainsi donc, si l’on avait apprécié l’éponyme en 2016, ce nouvel opus monte à mon sens un cran en manière d’intensité. Je reste assez fan d’un retour sur ces terres sonores de ce style, amendées de quelques ajouts en termes de thèmes et sonorités.