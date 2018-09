Biographie Originaire de Pulawy, en Pologne, Marjory Stewart-Baxter se forme en 2009 mais sa carrière se révèle très courte : aucune sortie, un seul concert et puis le groupe se meurt. Mais en 2012, contre toute attente, le combo d'Emoviolence se reforme et accouche en 2016 d'un album Self-Untitled, puis d'un split avec .kusto, Escapsim et Fennec the fox. Chronique 16 / 20

Self-Untitled ( 2016 ) C’est au travers de sa deuxième vie que Marjory Stewart-Baxter se sera décidé à laisser une trace de son existence. D’abord un album, Self-untitled, puis un split l’année suivante. Mais ce sont les premiers pas des Polonais dans l’Emoviolence qui seront le sujet du jour.

En effet, au délà d’une démo, c’est via un album que Marjory Stewart-Baxter prend place : porté par une production abrasive sans être aussi virulente que celle de Echelons, le combo marche dans les pas déjà bien marqués de The Apoplexy Twist Orchestra, Orchid (dans ses débuts, dont la prod me rappelle fortement Chaos Is Me sur certains titres), … Reprenant les codes de ses prédécesseurs, le groupe a tendance à tenir sous la minute ses brûlots (« All Parallel », « This radio is like a duck! or 1488 hours of broadcast ») sans rendre l’ensemble chaotique. Tout y est parfaitement lisible, de la ligne de basse qui ne se retrouve pas étouffée par les guitares (dont le rythme effréné abuse de la moindre seconde accordée ; « Starring ») aux mots dont le parallèle avec Jayson Green parait facile.



Les paroles semblent un fatras de mots sans filtre, malmenés avec une noirceur défaitiste à l’apparence facile (« Dozed Off », « Möbius ») mais dont certains extraits semblent curatifs, voire même avec des schémas communs (le parallèle « Wash your hands first » / « Cleant it. Do it now » / « I like it when the red water comes out » sur trois des titres par exemple, ou l’image de l’arc-en-ciel dans « Dozed Off » et « Untitled 2 »). Exutoire ? Purification morale ? Difficile d’en faire une synthèse mais cela ajoute à l’aspect fiévreux de la musique.



Ce Self-Untitled possède peut être la hargne que j'attendais de groupes comme Tristan Tzara ou Orchid : essentielle, viscérale et débordante d'intensité. Un peu ce qu'avaient fait Aspergers ou Republic Of Dreams plus récemment. Un premier jet plus qu'honorable, surtout avec des titres comme « All Parallel » ou « Sight ».