A moins que vous n’ayez vécu ces dernières années terrés au fin fond de cavernes humides habitées par des true black metalleux misanthropes et pratiquant des rituels occultes visant à invoquer Satan et ses sbires, vous n’avez sûrement pas pu manquer le tapage médiatique autour de The Blackening enfanté par Machine Head. L’album signait définitivement la résurrection des géniteurs du corrosif Burn My Eyes et des auteurs de bombes heavy / thrash telles Imperium, Seasons Wither ou encore The Blood, The Sweat, The Tears. Et pour cause : au-delà de la promo démentielle et des tournées de promotion de plus de 4 ans, The Blackening était un album solide, cohérent, riche à outrance, fort en émotions… Bref, un raz-de-marée magistralement orchestré.



Qu’en est-il dès lors de ce ultra-attendu Unto The Locust ? Rien qu’à la vue de la pochette, une grosse sauterelle verte dégueu, les premières interrogations naissaient dans nos esprits impatients. Koikesseksa ?? Et les premières écoutes de The Locust, alors ? Impressions pour le moins… mitigées. On en retient surtout une sorte de mix entre toutes les productions de Machine Head, comme si le groupe s’était forcé à inclure les éléments qui ont fait leur sel : les harmoniques de Davidian et de Clenching The Fists of Dissent sont présentes, le superbe break de Halo également, ainsi que les solo toujours de très haute voltige et le tempo frénétique.



Tout l’album est du même ressort. Comme si Machine Head n’avait pas digéré sa propre influence, ils nous proposent la même soupe. Avec brio certes, mais la même soupe tout de même. De nouveaux ingrédients aussi étonnants qu’appréciables font malgré tout leur entrée, comme ce chœur d’enfants à la Another Brick in the wall sur Who we are, ou l’intro a capella de I Am Hell (sonata in C#) qui nous laisse nous délecter des performances vocales de Robb Flynn, plus en forme que jamais sur Unto The Locust. Son timbre de voix reconnaissable entre mille a encore pris de l’intensité et du grain, et le gaillard s’autorise de nouvelles choses (Darkness Within) tout en s’améliorant encore dans ses domaines de prédilection, à savoir le débit implacable, le chant hurlé et le chant clair de plus en plus haut perché (Who We Are, le superbe refrain de This is the End).



Tout comme son prédécesseur, Unto The Locust est généreux en soli et autres ponts mélodiques. Sans plonger dans la technique bête et méchante, les deux gratteux se sont lâchés, et ont laissé leurs guitares s’exprimer de manière fort intelligente. On se permet même de nous coller un riff principal qui tient plus du solo (I am Hell (sonata in C#)) ! Les aplats étirés et féroces sont aussi de sortie sur l’intime The Darkness Within, qui nous parle du pouvoir de la musique (oui oui !). De sont côté, Mr McClain s’en donne également à cœur joie et nous gratifie de descentes de toms bien placées (Unto The Locust, Be Still and Know) autant que d’accélérations à la double pédale au son pachydermique. Et comme à l’accoutumée, cette fainéasse de bassiste n’est toujours pas foutu de se sortir les doigts du f**n alors qu’il pourrait largement exploiter les larges bandes déposées à ses pieds sur un plateau d’argent. Mais bref !



De manière générale, on retrouve l’alchimie qui anime cette machineheaderie bien huilée, et c’est précisément ce qui pourrait nuire à cet album : l’habitude de jouer ensemble aurait-elle pris le dessus sur l'inventivité? Les « tics musicaux », pour ne pas dire « redites » sont en effet légion et sautent aux oreilles comme un moustique pendant un sommeil paisible. L’exemple le plus probant est sans conteste le morceau This is The End, qui rassemble pas moins qu’un riff rappelant furieusement Seasons Wither, des « bend » tout droits sortis de Halo, et le portrait-craché du pont de Clenching the Fists of Dissent. Rien que ça ! Et le début du solo de Be Still and Know, il ne vous dit rien ? Allez, avouez qu’une fraction de seconde vous avez cru être en train d’écouter Aesthetics of Hate ! Encore ? Who We are, elle ne vous fait pas penser un chouilla à Slanderous par moments ? Robb a juste transformé "Voilà ce que je suis" par "Voilà ce que nous sommes".



Ahlala, il ne faudrait pas tomber dans la routine les enfants ! N’empêche que malgré ces petits couacs, Machine Head s’en sort foutrement bien et nous pond encore une fois un album foutrement accrocheur et fouillé, et dont les riffs vont longtemps faire vibrer les salles de concert. Laissons à Unto The Locust le temps de se décanter, sachons le déguster comme un bon vin, et chantons ensemble : « SUFFER UNTO THE LOCUUUUST !! »

Tout est bon dans le coch-...eeuh la sauterelle.