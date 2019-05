On connait plus Louis Jucker à travers son parcours via The Ocean, Coilguns ou Kunz que pour son projet solo. Hummus Records en profite donc pour sortir le back-catalog de l’artiste et son nouvel opus, Eight Orphan Songs. Au menu, un mix de Folk / Indie / Pop ou le musicien s’aventure seul, beaucoup plus à fleur de peau que dans ses autres projets.

Armé de quelques instruments dont ses cordes vocales et de nylon, Louis Jucker se lance donc dans huit morceaux aux ambiances diverses, mais avec toujours en aspect principal une fragilité dans la voix très caractéristique, qui manquera presque de se briser dans les titres les plus épurés. Ceux-ci ne dépassent que peu les trois minutes, allant dans l’intensité du moment (« You Are My Glasses ») même si parfois on commence à les apprécier pleinement alors que les dernières secondes résonnent.

Avant d’être un disque, Eight Orphan Songs est un fragment de vie, avec quelques rapprochements à Sons of Noel and Adrian par exemple, jouant sur quelques instruments pour livrer sa Folk / Lo-Fi et ses lyrics mélancoliques (« People are Noises »). Globalement, cet album est tout sauf ambitieux, bien au contraire : composé, enregistré et mixé par une seule personne, il ne reste qu’un fragment de vie de l’artiste avec un effet que l’on devine libérateur. C’est d’ailleurs sur ces aspects qu’Eight Orphan Songs pourra laisser indifférent ; Rien ne cherche à aller au-delà de ces quelques mots et notes, c’est simple, épuré, fragile, …



Eight Orphan Songs est donc un album personnel, sincère et timide. Au travers de « People are Noises », « I Curse You » ou « The Girl that Left You at the Bus Stop », Louis Jucker montre une autre facette de sa personnalité que l’on abordera différemment de ses précédents travaux. Un disque plaisant, qui ne demandera qu’à se dévoiler au fur et à mesure, même si cela ne touchera clairement pas tout le monde.

The Girl that Left You at the Bus Stop