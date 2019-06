Il fait Nuit Noire dehors alors que résonnent ces premières notes … Et le ciel, sans lune pour resplendir, pose une inquiétante ambiance sur les rues pavées.



C'est la nuit ; la nuit noire, assoupie et profonde.

L'ombre immense élargit ses ailes sur le monde.



Il n’est pas ici question de coucher en musique les mots de Victor Hugo : le propos est tout autre, moins politisé, moins social. Lost in Kiev se lance plutôt dans une aventure mêlant différents états et sensations : Sur le papier, le Post-Rock se rapproche de Microfilm, de par ces quelques fragments vocaux disséminés et pouvant être tirés d’un travail visuel parallèle déjà présent dans Motions. Pourtant, en dehors de cet aspect, on se retrouve plutôt dans quelque chose de lyrique, même si moins céleste que Explosions in the Sky ou passionné que Russian Circles.



Cela se ressent d’ailleurs dans les rythmes présentés, moins incisifs que sur « Calla » par exemple, apportant un sentiment plus proche de l’apaisement que de véritables roulettes russes sonores. L’approche est différente, même si le style reste initialement le même : là ou les Américains plombent l’ensemble avec force, Lost in Kiev couple la délicatesse de certains titres de Toundra à une base assurément plus proche, dans le ressenti, de We Lost the Sea.

Rajoutez à cela quelques notes de claviers plus orientées 80’s (sans le côté cheap, mais véritablement une ambiance qui rappellera celle que les amateurs de Stranger Things ont pu apprécier sur le début de « Mirrors » ou « Insomnia ») pour peaufiner le tout. Il est d’ailleurs intéressant de constater l’évolution qui se fait au travers de Nuit Noire : on passera de quelque chose d’éthéré à des cordes plus malmenées (« Resilience ») sur la brève seconde moitié de l’opus, une batterie moins douce et une quasi disparition des samples, avant de revenir aux derniers instants de « Emersion » (et son jeu de guitare en totale opposition avec les premiers titres).

Avec le recul, l’attention reste focalisée sur les quatre morceaux d’ouverture et le point culminant « Nuit Noire » (via son ambiance à la Dario Argento sur son premier tiers), qui se suivent et s’assemblent sans se ressembler : Complémentaires mais pas indispensables les uns des autres pour exister, l’utilisation de samples, claviers ou de plusieurs couches de cordes amènent à capter l’auditeur.



Enigmatique, mais sans cacher ses subtilités dans une mélopée indigeste, Nuit Noire reflète de ces différents aspects d’une absence totale de lumière : tantôt funeste, angoissant ou apaisant, cet opus se pose, sans prévenir, comme un pavé indiscutablement envoûtant.

Nuit Noire