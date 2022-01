Biographie Tirant son personnage de la série Fargo, Lorne Malvo est un groupe de Screamo / Hardcore originaire du Mans, avec des musiciens issus de formations comme Stone From The Sky ou encore Cyclamen. Un premier EP voit le jour en 2020. Chronique 3.5 / 5

0 commentaire

Lorne Malvo ( 2020 ) Un concert peut être un déclic. Celui qui donne envie de se replonger dans un disque. C’est le cas avec ce premier EP de Lorne Malvo, qui s’est illustré courant décembre lors de l’un de ses rares concerts par un musique dont le volume sonore n’aura pas entaché la hargne globale qui s’est dégagé du groupe.



Avec une intro sur « A Jamais » presque Post, suivi par une envolée rappelant parfois Loma Prieta pour son côté Hardcore, le quatuor a le parti pris d’alterner entre plusieurs lignes vocales, autant de timbres hurlés qui se mêlent aux envolées instrumentales (« Bleue Couture » et sa seconde moitié), flirtant parfois avec Birds In Row sur certains plans (l’intro de « A L’Intérieur de Mes Rides »). Tantôt Screamo, tantôt Hardcore, Lorne Malvo enclenche une démonstration de force lorsque le tempo s’accélère et que le chant prend du poids (« Noyé », qui s’oriente au début sur Gantz et son culte La Chambre des Morts pour ensuite basculer sur du Harcore rentre-dedans ou simplement la fin de « A Jamais »).



Lorne Malvo reprend donc les codes du Hardcore / Screamo, profite de ces quatre titres pour un fatras sonore qui fini de manière apocalyptique. On aurait tort de passer à côté.