Biographie Lorem Ipsum est un groupe de Screamo mêlant guitare, violon et piano, originaire de Lille. Après un premier concept album sorti en 2017, Que restera-t-il ?, le combo annonce un second opus en 2020, Vivre Encore. Chronique 17 / 20

0 commentaire

Vivre Encore ( 2020 ) Cabinet du Docteur Didier, médecin généraliste.



- “Patrick ?! Tu m'envoies le prochain ? Pourquoi il vient lui déjà ?”

- “Monsieur, comment dire... il dit que ses pieds sont au-dessus de sa tête ! Encore un.”

- “Ah. Encore une Lorem Ipsumite aigue !”





Complètement retourné (c’est ce que promet la pochette de toute façon non ?), c’est l’état dans lequel vous finirez après l’écoute de Vivre Encore par le trio lillois Lorem Ipsum. Cette formation se concentre autour de trois musiciens : un guitariste (folk), un violoniste et un pianiste (qui officie également au chant) proposant un mélange post-screamo-néo-classique-baroque, en un mot : atypique. Dès leur EP, Que restera t-il ? (2017), le groupe posait déjà les bases d’une esthétique nouvelle dans la scène Screamo. Bien au-delà d’un agrégat de genres, Vivre Encore révèle un processus d’élaboration singulier, où techniques et influences créent une cohérence artistique et scénaristique. A l'écoute, les titres se transforment en un festival de huit courts-métrages.



Dans cette hybridité particulière, le penchant Screamo s’exprime à travers les alternances de nuances, typiques du genre. Le jeu legato (notes liées), favorable à des envolées mélodiques très expressives au violon (Patrick, Didier), s’associe à des moments plus calmes (Anne) joués en mode pizzicato (cordes pincées, jouées sans archet). De l’autre côté du spectre, des passages cathartiques puissants et brutaux, alimentés par des trémolos au violon, se couplent à des accords graves et lourds plaqués au piano (Damoclès). L’intensité est également soutenue par des rythmiques saccadées et percussives à l’unisson (Anne). Ces aspects abrasifs sont condensés dans le titre Bien Aimée qui, pendant deux minutes (durée classique pour le Screamo), crie et décrit la violence du thème évoqué : le traumatisme de la guerre. Résolument moderne et en résonance avec la scène (Post)-Screamo actuelle (menée par Envy, My Own Private Alaska, Pianos Become the Teeth), le trio ajoute à cette première inspiration des escapades Post-Rock. Les structures des morceaux soutiennent la narrativité des titres, qui racontent tous une histoire avec son lot de surprises, d’émotions et de rebondissements. C’est par exemple le cas de Anne, titre dans lequel ces influences sont mises en lumière. La chanson débute par une introduction parlée, caractéristique d’une volonté cinématographique, utilisée par des groupes comme Hypno5e (qui se définit lui-même comme du Metal Expérimental Cinématique). L’ajout de percussions et de sons électroniques, rares sur l’ensemble de l’album, évoquent également des mastodontes du Post-Rock comme 65daysofstatic ou Mogwai (en particulier leur travaux pour la bande originale du documentaire Atomic, Living In Dread And Promise). Pour ouvrir sur un champ artistique vaste et utiliser au maximum les capacités harmoniques offertes par le violon, Lorem Ipsum intègre des éléments de musique baroque (Damoclès), classique et romantique (Andrée) a son univers. Plus surprenant encore, le groupe se permet avec Sergeï, (comme son nom l’indique ?) une parenthèse évocatrice de la musique tzigane et folklorique russe de Sergeï Trofanov (votre humble serviteur vous invite à écouter le morceau Deux Guitares pour vous en convaincre).





Ce patchwork d’influences et de techniques est un vivier dans lequel le groupe va piocher pour matérialiser musicalement le thème et l’histoire racontés par les titres. Damoclès, le titre d’ouverture, évoque l’adultère (Tu as taché les draps, Fait entrer les rats) et l’instabilité émotionnelle générée par la découverte de celui-ci (J’ai aperçu la mort, Blessé à tort). Pour illustrer l’état affectif du personnage, le titre débute par une mélodie au style Baroque, ancré dans le mouvement et l'incertitude, pour finalement glisser vers une montée puis une explosion de rage, conduite par une alternance de trémolos mélodiques rapides, de cris viscéraux et de rythmiques pesantes. Pour servir le propos narratif, la déstructuration est un des meilleurs outils du groupe. Cela explique, par exemple, la cassure nette entre les deux parties du titre Andrée : l’introduction calme et posée, d’inspiration Beethovenienne (Moonlight Sonata) est balayée par un pont malaisant décrivant les questionnements du personnage au centre de l’histoire. Abuser de cette technique serait contre productif, c’est pourquoi les constructions et les ressorts narratifs sont variés et sélectionnés avec soin. Le titre Patrick, élaboré comme un poème, s’articule autour de questions-réponses entre un père et son fils (Mais papa dit moi, qu’est-ce que tu penses de ça ?) symbolisé musicalement par un jeu similaire entre la guitare et le violon. De façon plus explicite, dans le titre Bien Aimée, l’ambiance est posée très précisément par la musique elle-même. La guerre est évoquée dès le début grâce aux roulements de tambours et au bruitage de champ de bataille. Ce contexte est régulièrement rappelé à l’oreille de l’auditeur par des rythmiques cadencées comme celles d’une marche militaire. Tous les détails de ces récits gagnent en profondeur écoute après écoute, dessinant lentement mais sûrement une compréhension plus globale de l'œuvre.





Au-delà d’un simple mélange de genres, le travail artistique de Lorem Ipsum se distingue par la construction d’une esthétique singulière, profonde et sincère. Vivre Encore est la mise en scène de huit histoires poignantes, déroulées tout au long de l’album. Cette cohérence micro et macro structurale constitue le fil rouge de l’album, soutenue par une production de haut vol. Dans ces courts-métrages rythmés par des envolées lyriques, des mélodies belles et riches frôlent la violence tout particulière du Screamo. En théorie, l’association post-screamo-néo-classique-baroque intimide, et c’est normal tant il est difficile d’imaginer la fusion entre la finesse de la Musique Classique et l’agressivité brute de décoffrage du Screamo. En pratique, Lorem Ipsum propose avec Vivre Encore, une hybridité novatrice intéressante. Il s’agit là d’une très belle pièce qui s’inscrit parfaitement dans la mouvance expérimentale et actuelle de la scène post-screamo. Un must listen. A écouter : Anne, Bien aimée, Sergei, Véro Anne, Bien aimée, Sergei, Véro