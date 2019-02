Biographie Lordi débute ses activités en 1992, Mr Lordi leader du groupe enregistre en effet ses premières démo. Fondateur de la Kiss Army finalandaise, Mr Lordi va trouver dans ses membres les futurs musiciens de son groupe. Après un concert de Kiss en 1996 il décide de concrétiser ses démos et de créer Lordi. Il commence alors à écrire les titres du groupe tout en créant des costumes en Latex et des effets pyrotechniques pour les show du groupe (Mr Lordi est costumier de métier). Le visuel du groupe les fait remarquer et en 2002 le groupe signe son premier contrat duquel découle Get Heavy qui réussi à entrer dans les charts Finlandais (en particulier avec son Would You Love A Monsterman?). Après quelques changements de line up le groupe sort son second album en 2004 (The Monsterican Dream) qui réussi à rentrer dans le top 20 finlandais grâce à Blood Red Sandman. Après encore de nouveaux changements de membres, le groupe sort The Arockalypse en 2005, compilation des deux premiers albums, destinés au marché autres que finlandais et germanophone.



2006 sera une grosse année pour Lordi, en effet, ils sont choisis par la Finlande pour représenter le pays à l'Eurovision. Le groupe va grandement faire parler de lui dans ce concours de la chanson quelque peu kitsch, critiqué par des religieux de différents pays accusant le groupe de satanisme (à noter qu'un de leur morceau de 2003 se nomme The Devil Is A Loser). Malgré ses détracteurs, la formation remporte l'Eurovision avec 292 points, le plus haut score jamais réalisé. En France, Michel Drucker et Claudy Siar font honneur à la télévision contemporaine en sortant des phrases tels que « La Finlande n'a jamais gagné l'Eurovision. C'est pas avec ça qu'ils gagneront. » « Éloignez les enfants du poste, ils vont faire des cauchemars. J'imaginais pas les Lapons comme ça. Ils seront au zoo de Vincennes à la rentrée ». Le groupe surf alors sur la vague, à son retour en Finlande le groupe donne un concert à Helsinki devant 80 000 personnes et se fera remettre les clés de la ville par la présidente finlandaise Tarja Halonen. Depuis le groupe, à l'image de leur idole Kiss, multiplie les produits dérivés (carte de crédit, cola au couleur du groupe...) et tourne en Europe dans des salles qu'ils n'auraient certainement jamais pu remplir auparavant. Chronique 15 / 20

Sexorcism ( 2018 ) Comme toute histoire d'amour, celle-ci part d'une petite annonce

De l'espoir insensé qu'un jour elle trouve une belle réponse

« Jeune monstre fort fringant recherche succube affriolante

Pour un bout de chemin ou bien jusqu'à une mort violente »



Lorsqu'elle se présente, toute la famille est réunie

De bien étranges symptômes ont cloué le beau monstre au lit

« Le moment n'est pas bon » déclare la mère d'un air revêche

Au nez de cette ogresse qui voudrait jouer les pimbêches

Un air de crapoussine, la visiteuse est rebutante

« Mon Lordi est malade, je doute que vos charmes le tentent »

« Pour qui me prenez-vous ? » lance l'ogresse d'une voix énervée

« Je suis la guérisseuse, pas une de vos prostituées »

La mère la laisse entrer, puis elle s'excuse d'un air penaud

Et lui indique l'étage, Lordi est alité là-haut

« C'est pas malade qu'il est ! clame le grand-père décomposé

Il faut l'exorciser, ce corniaud-là est possédé »



La guérisseuse monte, elle n'est pas là pour discuter

Et rejoint son patient, juste un cas de plus à traiter

Pourtant dès qu'elle le voit, son cœur soudain rate un battement

Étendu là offert, en elle monte un désir dément

Elle masque son émoi, s'enquiert plutôt de son état

Le palpe çà et là, écoute la musique de sa voix

Elle cible le problème, blâme la famille pour l'alarmisme

Par acquit de conscience, tente toutefois un exorcisme

« Proggyfer, est-ce toi ? » lance-t-elle au pseudo-possédé

L'autre ne répond pas, mais claires semblent être ses idées

Depuis Demonarchy, il a tenté d'évoluer

Des titres un poil plus longs, des morceaux plus élaborés

Un chouïa plus fouillés qu'au cours de ses premières années

Mais on le reconnaît, au fond il n'a pas tant changé

Et elle va même plus loin, songeant en son for intérieur :

Ça lui va déjà bien et ça pourrait devenir meilleur

Elle hésite un instant, doutant que la famille comprenne

Mais suit la voie du cœur, ôte les clous qui le retiennent

S'apprête à l'emmener, peu importe qu'il soit réfractaire

Abat tous les obstacles, tue tout le monde jusqu'au grand-père

Puis quitte la maison, transporte une inattendue masse

Derrière elle un brasier se chargera de toutes les traces



Elle a un invité, l'installe au mieux de ses moyens

Naked In My Cellar, ah ça elle sait nouer des liens

Elle caresse puis frappe, passe son temps libre en tête à tête

Raconte de belles histoires, où Romeo Ate Juliet

Tout d'abord réticent, peu à peu il oublie le mal

Et puis le temps aidant, le syndrome de Stockholm s'installe

Les liens deviennent plaisir, son regard sur elle évolue

De mégère repoussante, Hot&Satanned elle est devenue

Maintenant il la veut, propose des choses érotiques

Voudrait même devenir son Animal Sodomestique

Elle en est attendrie, bientôt lui rend sa liberté

Il choisit de rester, d'amour il est tout hébété

Ils commissionnent un prêtre pour être unis dans toute leur gloire

Il va jusqu'à lui mettre un Polterchrist dans le tiroir



Et toute cette histoire pourrait bien continuer longtemps

S'ils n'avaient oublié un petit détail embêtant

Comme toute histoire d'amour, ça partait d'une petite annonce

Mais ce n'est pas l'ogresse qui lui avait donné réponse

L'annonce traîna un temps, oubliée par son géniteur

Un jour trouva écho, d'une succube fit battre le cœur

Dès lors la vraie élue choisit de réclamer son dû

L'ancien charme est rompu, sur elle il jette don dévolu

Oublie femme et enfant, part vers une nouvelle aventure

Commet une grave erreur qui le conduit droit dans le mur

L'ogresse le laisse partir, mais d'après les clauses du mariage

C'est elle qui garde la bourse et ce n'est pas l'argent en gage

Le monstre ainsi châtré peut bien faire la cour à sa belle

Elle l'a vite oublié et lui finit dans une poubelle



La morale de l'histoire, c'est que si tu cherches l'amour

Attention aux annonces, elles pourraient bien te jouer des tours