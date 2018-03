Biographie Long Distance Calling est un quatuor allemand de Post Rock instrumental. Faisant les premières parties de groupes comme Opeth ou Katatonia, leur dernier album, Boundless se hisse à la 24e place des charts allemands. En 2015 Martin Fischer quitte le groupe après l’enregistrement de Trips et signe un contrat avec InsideOut Music et fait une apparition remarquée au Summer Breeze en 2017. Par ailleurs, le groupe a annoncé sa venue au Wacken 2018.



Janosch Rathmer - batterie

Florian Füntmann - guitare

Jan Hoffmann - basse

David Jordan - guitare

Boundless ( 2018 ) Aujourd’hui nous n’allons pas parler de lignes mélodiques. Nous n’évoquerons pas non plus toutes les compositions ni les constructions rythmiques. Avec Boundless, nous allons tenter une approche différente de la musique, basée sur l’intensité et le ressenti plutôt que sur des éléments techniques. C’est l’essence de la musique que nous allons juger, son identité et sa force.



Pas un seul mot n’aura été prononcé pendant les 49.57 minutes que durent l’opus et pourtant la magie opère. Dans l’océan musical d’une immense richesse qui nous est proposé, nous passons par plusieurs étapes. Le flux et le reflux inaltérable et irrémédiable que chaque jour la marée nous impose. Long Distance Calling fait un peu le même effet. Tout a été étudié spécifiquement pour correspondre à un certain degré, une puissance qui s’exprime avec violence (Ascending) ou douceur (Out There), grandiose (The Far Side) ou minimaliste (In The Clouds).



Les influences foisonnent mais ce n’est pas le propos. Les idées sont novatrices et mises en œuvre d’une main experte. Du bottleneck très floydien, de l’apparition ponctuelle d’instruments comme le piano ou le violon et même une petite orchestration (On The Verge) sans jamais tomber dans le cliché ni dans le réchauffé. La progression du groupe a été fulgurante depuis les précédentes réalisations. Boundless est une œuvre impressionnante de clarté malgré les innombrables petites sensations qui viennent chatouiller les conduits auditifs et qui agrippent notre attention comme un alpiniste s’accroche à ses prises.



Post Rock, Death, Stoner, Country … les étiquette ne veulent plus rien dire lorsqu’elles se mélangent trop longtemps. La créativité de Long Distance Calling ne saurait se limiter à ces facilités. L’approche est différente, originale bien que pas fondamentalement inédite et, dans le microcosme dans lequel évolue la formation ce n’est pas peu dire. L’équilibre est au centre de tout, faisant de chaque morceau une petite histoire qui se suffit à elle-même et dans laquelle chacun des membres du groupe aura trouvé un espace d’expression digne de son talent, à l’image de Skydivers qui clôture magnifiquement le disque.



Vous l’aurez compris, Boundless est sans aucun doute ce que Long Distance Calling a pu faire de mieux. La force de propos dont les allemands ont fait preuve fait état d’un groupe qui a su se retrouver et aller de l’avant avec un style tout à fait inédit. Que vous soyez amateur de musique instrumentale ou juste mélomane, Boundless vous fera l’effet de la caresse d’une plume sur le visage … ou d’une bûche lancée par un écossais sur les pieds.

