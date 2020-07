Dark Mountain. Ou le versant sombre de Loma Prieta. Dark Mountain. La voix des précipices.

Ici la rage. Les hématomes sur le sol. Les cordes étranglées.

Un an après son fantastique Last City, Loma Prieta continue de jouer sur le tranchant des arrêtes. "Exit here". La thématique est sombre, le riffing sauvage autant que désespéré. "Vermillion River". Le soleil s’est obscurci en Californie. "King Xing". LM raccourcit ses morceaux, joue bref et intense. Juste le temps d’un suffoquement. Le temps de déverser un punk malade, aux phalanges crispées, à la gorge érodée. Les cassures typiques du groupe demeurent, les larsens stridents aussi. Sous la coupe d’une inspiration made in The Kodan Armada ou Love Like… Electrocution. A tout foutre au feu. Avant que le screamo redevienne emo le temps de deux morceaux fantastiques (le dyptique "Carelesnessness-Ghost Shadow") lorsque l’ombre de Suis La Lune vient adoucir les teintes noirâtres en plein milieu de l’opus. L’acoustique se fait alors triste, mais lumineux. C’est la nuit qu’il est beau de croire en la lumière.

8 titres pour moins de 15 minutes, donc certains largement (trop ?) dans la lignée du dernier full length (Même voix écorchée, même rupture dans le rythme, même son dissonant). L’impression d’une nouvelle sortie venue trop tôt. La sensation de ne pas être aussi surpris qu’avec Last City. Ceci expliquera l’accueil mitigé fait par certain à Dark Mountain. Et pourtant. Loma Prieta donne encore une convulsion sonore qui fait honneur au screamo. Raw and real, Loma Prieta forge son identité.

En écoute sur myspace.

"Carelesnessness", "Ghost Shadow"