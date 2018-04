Plus de 25 ans de carrière, pas une ride et toujours la même hargne, surtout sur scène. Lofofora fait parti intégrante du paysage Metal / Rock français notamment grâce à une régularité toute particulière dans la sortie de ses albums mais aussi via ses performances live toujours ultra énergiques. Voici que déboule dans les bacs L’Épreuve du Concert, une belle occasion de vivre ou revivre la folie Lofo dans toute sa splendeur : sur les planches.

Pas toujours évident d’aborder un album live. Souvent aseptisé, retravaillé en studio, le contenu est généralement loin de la réalité. Les musiciens étant des hommes, il est plus que normal, logique même que les performances scéniques soit parsemées de petits couacs inhérents à cette exercice des plus difficiles. L’Épreuve du Concert c’est avant tout un live brut, qui sonne vrai, sans chichi ni fioritures qui nous plonge ou replonge dans l’univers d’un groupe qui puise une partie de sa force auprès de son public. 17 titres pour autant d’ogives, partagés entre grands classiques comme L’œuf, Le Fond et la Forme, Justice Pour Tous, et des plus récents mais tout aussi efficaces : Notre Terre, Trompe la Mort, L’Épreuve du Contraire. Un set huilé et ô combien puissant, Reuno pète la forme, son chant est velléitaire, compréhensible, rien qu’avec le son on peut l’imaginer bouger et chauffer le public. Même constat côté musiciens, les frappes de batterie sont sèches, la guitare emporte tout sur son passage et ça groove un maximum pour la basse qui est bien présente contrairement à certains groupes dont on se demande si le bassiste n’est pas là juste pour faire le compte pendant les parties de belote dans le tour bus.

L’Épreuve du Concert retranscrit à merveille et de manière très fidèle ce qu’est un show de Lofofora : énergie, partage, ambiance géniale avec des mecs concernés qui ne font pas le « job » mais qui prennent un malin plaisir à retourner les salles dans lesquelles ils jouent. De plus, du début à la fin Lofo fait preuve de cohérence, aucune baisse de régime, à ce niveau on est proche de la performance sportive tant l’effort est continu. L’assistance est elle aussi mise à l’honneur, le public n’est pas oublié, on l’entend hurler sa joie et reprendre les refrains à s’en arracher les cordes vocales, bref vous l’avez compris, c’est tellement bien fait qu’on s’y croirait !

L’épreuve du concert est (évidemment) passée haut la main par Lofofora, cette réalisation n’a rien de superflue dans votre discothèque puisqu’elle peut s’écouter partout, chez vous, en voiture, au travail. Les seuls risques en écoutant la galette sont de pousser le volume à fond et d’en faire profiter les voisins, puis de foncer vous renseigner pour savoir si ils passent près de chez vous prochainement.

Tout et très fort