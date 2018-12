Biographie Groupe de Brest composé de membres officiant également dans Syndrome 81, Bakounine, Bronco Libre, Litovsk est actif depuis 2014 date à laquelle sort la première démo. Suivent un split et un album. Le prochain est attendu pour novembre 2018. Chronique 16 / 20

0 commentaire

Dispossessed ( 2018 ) Peut-être moins de nostalgie que de résignation dans le deuxième album de Litovsk. L'impression que pas mal d'espoirs et d'attentes se sont envolées au cours des années, anéantis dans l'obscurité des impasses et des voies de garage. Mais comme c'est souvent le cas, un voile pudique a été mis sur tout ça et la vie a continué.



Dispossessed est un incroyable concentré dépressif, porté par deux chants monocorde tantôt en anglais, en français et même en flamand, qui viennent se poser sur des rythmiques catchy as fuck, rappelant de près The Cure comme de loin Gang Of Four, culminant sur les excellents "Ce Qui Ne Fut Pas" et "Dode Postindustriële Atmosfeer". Et même lorsque le tempo retombe ("Le rêve pavillonnaire" ou "De Toekomst Is Van Ons"), les compos font preuve d'assez d'inspiration pour compenser le manque de jus.



Un peu plus affirmé que le premier album, Dispossessed est véritablement la bonne surprise de cette rentrée. Oubliez ce qu'on vous a déjà dit sur le revival post-punk, Litovsk est la preuve qu'on peut encore en faire clairement quelque chose sans tomber dans la caricature. A écouter : Ce qui ne fut pas, Dode Postindustriële Atmosfeer, Dispossessed Ce qui ne fut pas, Dode Postindustriële Atmosfeer, Dispossessed