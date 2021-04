Depuis que Jordan Rudess a rejoint Dream Theater en 1999, Liquid Tension Experiment était devenu une sorte de doublon pour trois quart de ses membres. Depuis 2010 cependant, retour à la case départ : seuls deux des quatre musiciens jouent ensemble dans DT (le claviériste Jordan Rudess et le guitariste John Pertucci), puisqu'à partir de cette fatidique année, Mike Portnoy quitte sa formation historique (et le bassiste Tony Levin (King Crimson) n'en a jamais fait partie). LTE pourrait donc redevenir d'actualité, mais la rupture s'étant avéré douloureuse, il faudra laisser couler environ une décennie d'eau sous les ponts pour que le contact se rétablisse entre le batteur et ses anciens camarades. Liquid Tension Experiment revient donc en 2021, de façon aussi inattendue qu'espérée, après vingt-deux ans de silence.



L'aspect le plus frappant de LTE3, c'est justement qu'il ne laisse absolument pas suspecter qu'un tel gouffre temporel s'est écoulé. La pochette, le titre de l'album, le format des morceaux, et surtout le style et la qualité des compositions sont autant de points de repères pour les personnes ayant déjà écouté les premiers efforts du quatuor. Dès le "run" introductif de la première piste, le ton est donné et on se rend bien compte que les virtuoses sont restés fidèles à leurs racines.

Peut-être que les premiers concernés ont justement révisés leurs propres méfaits de 1998 et 1999. Mais ce sont-ils arrêtés là ? Même si on ne regarde que quelques mois en arrière, Beating The Odds à tout pour figurer dans le récent album solo de John Petrucci. Dans ce titre, ainsi que sur The Passage Of Time, on trouve des moments faisant écho à The Ministry Of Lost Souls, et un passage de Beating The Odds semble calqué sur le riff principal de The Dark Eternal Night (deux titres de Dream Theater figurants sur Systematic Chaos, donc pendant la période Rudess-Pertrucci-Portnoy). Et quoi de mieux pour incarner le fait d'être tournés vers le passé, qu'une reprise centenaire (Rhapsody In Blue, du compositeur George Gershwin) ? L'interlude au milieu de cet hommage est d'ailleurs traité un peu à la façon de celui d'Octavarium, encore un repère du DT période Rudess-Pertrucci-Portnoy. Tous ces clins d'oeil ne sont pas dérangeants et n'empêchent pas Liquid Tension Experiment de commettre des titres qui, même s'ils ne surprennent pas, fonctionnent globalement très bien.



"Globalement", oui, car en cherchant bien il y a quelques légers travers. Le duo basse-batterie Chris&Kevin's Amazing Odyssey n'apporte pas grand chose et sera facilement passé après quelques écoutes de l'album. Et le disque-bonus (5 pistes supplémentaires et inédites, qui sont en fait 55 minutes d'improvisation), même s'il recèle d'excellents moments (Blink Of An Eye, Your Beard Is Good, la seconde moitié de Ya Mon), ne propose pas, par nature, de titres suffisamment structurés pour que l'écoute soit aussi plaisante que celle des morceaux "principaux". Peut-être que leur écoute doit se faire dans un autre contexte, plus jazzy, plus "fond sonore" ? On notera aussi une production un peu moins bonne sur ce second CD.



Liquid Tension Experiment livre donc un troisième album relativement évident, mais bien entendu chargé de bonnes idées. Ça tricotte de partout, ça groove, et même si ça ne dépayse pas on y prend toujours autant de plaisir. Espérons juste que LTE4 sorte avant 2040.



Hypersonic, Beating The Odds, The Passage Of Time