Ceci est un paquet piégé, vous venez de reçevoir un cd de Limp Bizkit, vos commentaires exploseront dans les prochains jours. Limp Bizkit est vraiment de ceux qui n'apportent plus rien à la musique depuis sa mort née. Qui peut réellement s'intéresser à ce genre de groupes passablement mauvais et de surcroît fort gangrénés par le "show business". On entend plus parler des aventures du sieur Durst que de ses répétitions musicales inexistantes d'ailleurs à la vue de la sortie d'un best of.

C'est ce qu'il aurait fallu écrire pour satisfaire le métalleux de base de plus de seize ans qui écoute beaucoup mieux que de la fusion. Malheureusement, ce n'est pas ce qui sera écrit, car métalorgie n'a pas pour habitude de mentir. Aprés les déboires du groupe niveau guitare et la qualité plus que criticable de Results May Vary on nous apprend que Wes Borland revient (guitares à la main) et que ce n'est pas moins que Ross Robinson qui s'occupe de la production. Et le moins que l'on puisse dire c'est que cela s'entend. Ross Robinson n'a jamais trempé ses mains dans une eau qui sentait la vase, en l'ocurrence dans un cd qui sentirait...la vase. Ayant donné leur son a de grands noms (Korn, Glassjaw, ATDI et Limp Bizkit) on renoue içi avec le son du biscuit mou.

Trèves d'aseptisations successives, ces gens sont là pour jouer du rock n roll. Même si les parties batteries ne sont plus assurées par John Otto, elles sont succintes et efficaces, rehaussées par un Sam Rivers plus groovy que jamais. Wes Borland, riffe aussi efficacement que dans Chocolate Starfish (simple mais efficace) avec un son unique droit sorti du Three Dollar (merci Ross). Entendez par là un son massif et agressif intimiste. Limp Bizkit innove (et oui) en servant plus de consistance dans certains morceaux (The Truth) mais renoue aussi avec son passé. Les exemples sont multiples : Le refrain de The Channel aussi intense que Stalemate (de Three Dollar ), The Key rappé sur un sample ressemblant à la guitare de Counterfeit ( Three Dollar aussi). Durst lui ne retrouve pas la rage originelle mais se fraye une brèche dans un registre qui lui sied bien : Une sorte de rap semi crié sans surajout, avec une retenu par moment fort rageuse (The Priest et sa folie finale). On pourrait presque la comparer à un Zack de la Rocha (RATM), donc le chant est très classe. le format est surement le plus étrange jamais vu dans le monde du néo : un ep de 30 minutes presque DIY (enfin, quand même...).

Note pour les détracteurs: Oubliez tout ça, Limp Bizkit restera égal à lui mème, c'est-à-dire ridicule(cf The Surrender putassière tel Behind Blue Eyes), il n'y a qu'à jeter un oeil aux paroles, quand est ce que Durst paye un négre?

Tout sauf The Surrender