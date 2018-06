Biographie C'est d'abord sous le nom d'Illensys que Ben (basse), Mathieu (guitare) et Tony (batterie) commencent à jouer ensemble en 2015. Lethvm prend finalement forme avec l'arrivée au chant de Vincent (ex-Death By Nature et Oldd Wvrms). Très rapidement, il pose sa voix sur un EP enregistré avant son arrivée. Affable Erosion sort ainsi en mai 2016.

L'année 2017 est très chargée : en mai, le groupe entre en studio pour l'enregistrement de son premier LP, en août il est sélectionné par le LOUD Program (ce qui lui permet de jouer en première partie de AU-DESSUS), en septembre il signe chez le label français Deadlight Entertainment (notamment grâce au support de Cult Of Occult) et enfin en décembre sort This Fall Shall Cease.

Ben, le bassiste quitte le groupe en avril 2018 et est remplacé par Nicola Lomartire.



). This Fall Shall Cease ( 2017 ) Le résultat de l’équation Doom/Sludge + Belgique est bien connu de tous. D’Eleanora aux incontournables Amenra en passant par Briqueville, Charnia ou The Black Heart Rebellion, cette scène se distingue par la qualité récurrente de ses productions et par son extraordinaire homogénéité. Il est là bien entendu question de son mais pas uniquement. Dépassant le simple champ musical, se dégage de toutes ces formations à l’image très travaillée une atmosphère extrêmement sombre et tourmentée. Lethvm a beau, contrairement à l’énorme majorité des groupes belges qui nous parviennent, ne pas venir de Flandre mais de Wallonie (vu de France cela peut paraître anecdotique mais cela ne l’est véritablement pas en termes de moyens, de structures et de soutien), ils ne font pas exception à la règle. Après tout, fallait-il s’attendre à autre chose d’un album composé en plein hiver, au milieu des bois ?



Récemment interrogé sur les groupes avec lesquels ils aimeraient tourner, un des membres du groupe répondit : Cult of Luna, Neurosis et Amenra. A l’image du sticker qui, sur les CD du L.D.50 de MuDvAyNe proclamait « 50% Slipknot et 50% Tool » on est en droit de trouver le procédé un peu facile (et racoleur) pour décrire un nouveau groupe dans une chronique. Je vous le concède. Mais en en l’occurrence, pour décrire This Fall Shall Cease, cela fonctionne plutôt bien. Pardonnez-moi donc cette faiblesse. Si certains riffs de guitare, par le lent leitmotiv qu’ils imposent (Wandering At Dawn), auraient pu être composés à Umeå, des trois formations précitées c’est à leurs incontournables compatriotes que l’on pense le plus. Sans jamais confiner au caméléonisme, cette référence est présente de façon récurrente, en filigrane perlé. Le chant hurlé y joue pour beaucoup, comme dans la dernière partie de Winter’s Journey, lorsqu’il se mue en un cri transperçant de douleur à la Colin H van Eeckhout. Enfin, pur fruit du hasard (les deux albums sont sortis à un mois d’intervalle), comment ne pas être étonné de l'étrange parenté entre les introductions d’Ejla et de Children Of The Eye, qui ouvrait Mass VI ?



Mais assez parlé de l’autre groupe belge. Car ce serait manquer de respect à ses membres que de laisser penser que Lethvm n’est qu’un vulgaire copycat. Il se passe véritablement quelque chose à l’écoute de This Fall Shall Cease. Si la musique des wallons ne semble pas porteuse d’un message particulier, elle est en revanche le support d’un voyage émotionnel. Dans un enchaînement qui semble avoir été particulièrement travaillé, on passe d’un morceau à l’autre sans se départir de cette impression d’être maintenu sous une tension permanente. Toute cette accumulation trouve néanmoins un exutoire dans le chant d’inspiration liturgique qui ajoute au chaos ambiant une mélancolie solennelle magnifiant l’ensemble (The Last Grave, Encounter With The Sun).



Produit d’un certain Zeitgeist et de la rémanence de certaines influences, This Fall Shall Cease séduit par sa richesse et sa versatilité et suscite désormais les attentes. This Fall Shall Cease s'écoute en intégralité sur le bandcamp de Lethvm.