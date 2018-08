Biographie Originaire de Boston, ce quintet a décidé de mêler Doom, Postcore et Noise et de jouer sur un registre particulièrement lourd, sans oublier de soigner les ambiances de ses morceaux et de prendre, par moments, un peu de hauteur. Composé d' Alec Rodriguez, Andrew Nault, Ben Gram, Scott Conza et Seth Botos, Lesser Glow sort son premier album, Ruined, en 2018.



Ruined ( 2018 ) Il est toujours intéressant d’aller lire comment un groupe (et/ou son label) conçoit sa musique et l’univers qu’il y associe. Venu des « abysses » pour nous apporter un « changement nécessaire », Lesser Glow se décrit comme « massif » et « direct ». A première vue, cela pourrait se limiter à de la logorrhée d’attaché de presse, rabâchée dans le seul but faire rentrer profondément dans nos esprits façonnés par les mots-clés et autres hashtags quelques concepts destinés à guider la plume de celui ou celle qui prendra le temps de se pencher sur Ruined. Il s’avère pourtant que le quintet de Boston tient en grande partie ses promesses du début à la fin des 25 minutes de sa première sortie, marquée par une cohérence incontestable et une exécution sans faille.



Le visuel de la pochette de Ruined promet une ambiance crépusculaire, dans laquelle on se retrouve projeté dès les premières répétitions du riff Doom du morceau-titre. En attendant de savoir si le voyage en vaut la peine, on accompagne le groupe avec la sensation rassurante qu’il sait où il va. Il faut dire que la brièveté de l’effort, si elle empêche tout ennui, ne laissera pas Lesser Glow s’éloigner pendant trop longtemps d’un chemin tracé entre canyons, grottes et étendues désertiques, entre Postcore, Doom et Sludge. Après plusieurs écoutes, on se laisse cependant prendre par les ambiances plus travaillées qu’il n’y parait dans un premier temps, laissant déjà imaginer (à tort ?) une évolution attirant davantage le groupe vers des terres Post-Rock, même si le chant hurlé et les riffs monumentaux laissent pour l’instant les Américains entre le Neurosis de Through Silver In Blood et le Kyuss de Blues For The Red Sun.



Tel Meggido et son chant clair hypnotisant ou l’interlude Fall On Mortal Decay montrent que Lesser Glow est capable de nous écraser de tout son poids, mais également de s’élever au-dessus des paysages post-apocalyptiques qu’il semble avoir besoin de parcourir. Le cathartique Vacant Throne et l’incandescent Empty Eyes enfoncent le clou, avant qu’Under The Polar Shade ne synthétise tout ce que le groupe sait faire.



Sur la forme, rien à dire, c’est carré et compact. La production fait honneur aux morceaux, trempant l’ensemble dans un bain noisy du plus bel effet. En attendant un prochain voyage quittant davantage les sentiers battus par les bataillons de groupes évoluant à la croisée des chemins entre Sludge et Doom, Ruined remplit parfaitement son rôle : nous permettre de découvrir un groupe prometteur et de se dire que ces styles si prisés actuellement n’ont pas encore fini de nous offrir de bons moments.

