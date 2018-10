Led Zeppelin se forme à la fin de l'année 1968 en Angleterre sur l'initiative de Jimmy Page, ancien guitariste des Yardbirds. Il vient trouver le chanteur Robert Plant, et ensemble ils font appel au bassiste studio John Paul Jones et au batteur John Bonham, dit 'Bonzo'. Initialement intitulé 'The New Yardbirds', le groupe enregistre son premier album en quelques semaines après avoir donné quelques concerts. Peu de temps après les 'New Yardbirds' deviennent Led Zeppelin, et leur disque Led Zeppelin, sort début 1969. Cet album, bien que très bluesy (avec des reprises de Willie Dixon), pose les bases du Hard Rock avec des titres comme Comunication Breakdown et How Many More Times.

Le quatuor choque à l'époque avec sa musique novatrice et son état d'esprit "Sex, Drugs and Rock'n Roll". Du coup le public anglais est très réticent à cette musique et Led Zep trouve son public aux États-Unis à la fin des années Hippies. Jimmy Page et ses comparses sont des monstres de scène et assurent des concerts bourrés d'improvisations et d'energie presque tous les soirs.

Led Zeppelin II sort la même année et conquit le monde entier. Le titre Whole Lotta Love est psychédélique à souhait et reflète parfaitement la mentalité du groupe, complètement déjantée et innovatrice ! Très inspiré, Led Zep sort son troisième album en 1970 et connaît un immense succès. Mais ce n'est rien par rapport à IV (1971) qui connu un grand triomphe, notamment grâce au titre légendaire Stairway To Heaven, véritable monument dans l'histoire de la musique.

Le groupe revient sur le devant de la scène en 1973 avec un nouvel album au son plus moderne, Houses Of The Holy. Après une énième tournée titanesque les membres du groupe sont épuisés, et Robert Plant perd sa voix, conséquence des 400 concerts donnés en l'espace de quatre ans ! Il dut se faire opérer et n'atteint depuis lors plus l'excellence des premiers albums.

En fin de contrat avec Atlantic, Led Zep décide de fonder sa propre maison de disque, Swan Song. Sous ce label sort le double album Physical Graffiti en 1975. La même année Robert Plant et sa famille eurent un grave accident de voiture en Grèce et Plant se retrouva en fauteuil roulant pendant un long moment. Assez tourmenté par-ci par-là entre les problèmes d'alcool de Bonzo, ceux d'héroïne de Page et ceux de Plant au chevet de sa fille toujours hospitalisée, Led Zep enregistre tant bien que mal Presence en 1977. Ce septième album est nettement plus faible que les précédents, ce qui ne l'empêcha pas de connaître un grand succès. A son apogée, Led Zeppelin joue dans des stades devant 70.000 personnes (inimaginable à l'époque) et fait salle comble à chaque concert.

Seulement voilà, un nouveau drame touche Robert Plant, la mort de son fils... Très affecté et déprimé, Plant ne pourra pas retourner avec le groupe avant 1979, année qui voit là leur dernier véritable album, In Through The Out Door. Tout comme Presence, cet album n'est pas au niveau des précédents et beaucoup prédisent déjà la fin de ce groupe de légende. S'en suit alors une tournée pas franchement folichonne en raison des substances absorbées par Bonzo et Page, mais également à cause de la voix de nouveau faiblarde et au moral de Plant.

En pleines répétions avant une nouvelle tournée, Bonzo est retrouvé mort le 24 Septembre 1980 après une surdose d'alcool. Bonzo est décédé à l'âge de 32 ans, père de deux enfants, il restera à jamais dans l'histoire de la musique de par son jeu talentueux qui a influencé plus d'une génération de musiciens. Peu après, Page, Plant et Jones annoncent la dissolution de Led Zeppelin. La fin d'un mythe.

Deux ans après ce drame sort l'album Coda, un disque comportant des chutes non retenues. En 1985 Led Zep se reforme le temps d'un concert pour le Live Aid avec Phil Collins (Genesis) à la batterie.

Jason Bonham, le fils de Bonzo, participe à la reformation du groupe en 1988 en prenant la place de son père, mais cette reformation ne dura pas. Pendant les années 1990 les membres participent à différents projets solos et diverses collaborations. Puis en 1994 Page et Plant rejouent ensemble, sans Jones, lassé des reformations éphémères. Page&Plant reprennent des titres de Led Zeppelin et jouent jusqu'en 2000, date de leur dissolution.

Fondateur du Hard Rock, Led Zeppelin a, en l'espace d'une dizaine d'années, révolutionné le monde de la musique et influencé toute une peloté de groupes. Définitivement culte et incontournable.