Biographie La Petite Mort - Little Death est un groupe de Math Rock / Screamo originaire d'Allemagne. Le combo tire son nom de la signification du terme "Petite Mort", l'orgasme. Après quelques splits avec Vivre Sa Vie ou Young Mountain et un premier EP Dear Reader.., le combo sort un premier album fin 2019, Disco. Chronique 16 / 20

Disco ( 2019 ) Depuis le split avec Vivre Sa Vie et Young Mountain, La Petite Mort a fait du chemin. D’un split avec Maskros, le combo aura ensuite décidé de nommer son premier album Disco, chose habituellement réservée aux discographies, aux fans des années 70 ou aux fans du film de Fabien Onteniente. Mais ici, le combo tient plus du Math / Screamo que des pantalons portés par Frank Dubosc dans le film en question.



Avec quelques touches de The Death Of Anna Karina première période, les Allemands sont à mi-chemin entre la folie du Math Rock pur et des relents du Screamo new generation (donc assez loin de leurs ancêtres de Danse Macabre par exemple). Une sorte de Kid Feral mais en moins foufou (« Stiff Fingers ») ou de Lypura en plus énergique.

Le combo lorgne quand même beaucoup plus vers le premier style évoqué que le second. On atteindra pas la sensibilité d’un Trachimbord, mais quelques expérimentations feront leur effet. Le côté Math Rock transpire la sueur sur des « Snufkin, We Can Go! », en souvenir de quelques passages de Dananananaykroyd.

En première lecture, Disco est peut être trop frais, avec un petit côté Suédois dans certains riffs, mais La Petite Mort - Little Death livre un opus qui s’épanouit avec les écoutes. Les changements de rythmes incessants passent de faiblesses à forces (« Une Grande Rue ») et le côté énergique du trio déborde de fougue. Peut être trop pour certains, comme sur « Der Kleine Lord ». Mais celle-ci semble bien canalisée, permettant au disque de canaliser l’ensemble plutôt que de devenir un fourre-tout incontrôlable.



Les Allemands sont donc le mix tant attendu entre les deux genres, suffisamment intelligents pour offrir une suite logique aux sorties précédents, mais bien moins ancrée dans le Screamo. La Petite mort - Little Death lâche donc un premier album qui a toute l’élégance d’un album posthume, sauf qu’ils sont encore actifs.