Biographie Le collectif LNH (La Nébuleuse d'HIMA) se forme en 2011 sous l'impulsion de Faustine Berardo, ancienne chanteuse de Munshy. "Collectif" car il s'agit d'un projet multi-artistique, musical, littéraire et théâtral (avec la troupe Nebula), regroupant une vingtaine d'artistes s'attelant à créer un univers de synthèse riche et cohérent. Deux livres audio / EPs verront ainsi le jour en 2012 (Once Upon A Time...) et 2015 (Falling Between Two Stools) en autoproduction. Il faudra ensuite attendre 2022 pour voir débarquer le premier album des Franciliens, La Guerre des Rois, toujours produit à la maison, naturellement. Chronique 16 / 20

0 commentaire

La Guerre des Rois ( 2022 ) Il en existe peut-être parmi nos lectrices et lecteurs adoré.e.s qui ont connu les trop confidentiels balbutiements de LNH en 2011 et les deux EP / livres audio sortis par le collectif (Once Upon A Time… en 2012 et Falling Between Two Stools en 2015), sachant de fait déjà à quoi s’en tenir face à la Nébuleuse. Marmite fusionnelle 2.0, La Guerre des Rois est le résultat d’années de galères et de précision d’un univers multimédia riche en narrations, animant un conflit sonique et dialectique entre (Néo) Metal, Trip-Hop, Electro et Rap, emmené par une Faustine Berardo (ex-Munshy et fondatrice de LNH) polymorphe, en mutation perpétuelle.



Premier vrai album en 11 ans d’existence, La Guerre des Rois développe un propos déjà concrètement en germe sur les EPs, mêlant moult références littéraires telles que le "Ça" de Stephen King, "American Psycho" de Bret E. Ellis ou encore "Le Forgeron" d’A. Rimbaud. En parlant de "Ça", Slingshot nous attire sournoisement dans les égouts, opérant un voyage dans le temps vers le début des années 2000, afin d’administrer une leçon de Néo Metal à effet rétroactif, ceci après une intro enfantine trop choupi. Shoot The King résonnera forcément avec nos réalités en proie aux délires impérialistes des uns et des autres rois autoproclamés de ce monde, en un magma Gangsta Rap / Metal / Trip-Hop tout à fait percutant. Les textes se dégustent aussi en français, via Les Âmes Crécelles toujours en fusion et inspirées de "Laisse dire la calomnie" de Verlaine, ou le fabuleux La Guerre des Rois, piochant lui dans les textes sacrés des trois religions monothéistes, capable de faire bafouiller Orelsan sans transpirer : « Bon sang ; Tout ce temps ; A me faire passer devant tant d’illustres ; Qui ont gravé des mots ; Bien plus grands que les miens ; Tu t’égares je crois… Moi, je ne suis qu’une fable. Garde ton calme ».



Mais LNH parvient également à bouleverser dans la langue de Shakespeare, l’explicite Your Fists On My Cheeks d’abord, basé sur le "Rouge Pute" de Perrine Le Guerrec, où il sera difficile de contenir ses émotions. I Cannot Die ensuite, emporté par les flots (et les flows), prenant appui sur "Les Misérables" d’Hugo, dans lequel la voix se fait grave et déterminée à lutter contre la mort, entourée d’un cadre Pop mélancolique, épique et minimaliste à la fois. Despair And Die enfin, dans une forme de continuité, cette fois avec le "Richard III" du bon William sous les yeux, ambiance Electro / Trip-Hop à la clé. Et on vous laisse la surprise du bonus de la toute fin, d’une insoutenable mignonnerie.



La Guerre des Rois n’est pas un album comme les autres, et à travers lui La Nébuleuse d’HIMA peut enfin dévoiler au monde ses multiples visages, parfois sombres, parfois bigarrés ou rayonnants, captivants à l'infini. A tel point qu’il y aura toujours quelque chose à gratter, même après de nombreuses écoutes. On attend désormais de pouvoir réceptionner la chose en concert, histoire de vivre l’expérience dans son entièreté. Le Bandcamp des Rois. A écouter : et à réécouter, et à relire. et à réécouter, et à relire.