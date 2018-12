La vie ne mérite pas que l’on s’en fasse trop pour elle…telle est la conclusion qui s’impose à l’écoute de chaque nouvel album de Kurt Vile. L’ancien membre de The War on Drugs n’a pas son pareil actuellement pour pondre des disques à la fois paresseux en apparence et inspirés, où le fatalisme affiché n’empêche pas une certaine dose d’optimisme et de bonne humeur. Deux ans après le remarqué (et remarquable) Wakin’ on A Pretty Daze, il revient plus décontracté que jamais avec B’lieve I’m Goin’ Down, nouvelle tentative pour fuir une réalité qui, si elle semble lui paraître écrasante, lui permet d’exprimer de façon juste et apaisée des angoisses auxquelles nous sommes tous confrontés.



Sans jamais se prendre au sérieux, avec ce qu’il faut de mélancolie et de déprime dans sa voix trainante, Kurt Vile nous offre une heure de soin qui pourrait tout à fait être remboursée par la sécu. L’enjoué Pretty Pimpin qui ouvre l’album nous plonge tout de suite dans un état second, entre doute existentiel ("I woke up this morning / Didn’t recognize the man in the mirror / Then I laughed and I said / Oh silly me, that’s just me") et aspiration au bonheur ("All I want is to just have fun / Live my life like a son of a gun"). Une sorte de thérapie joyeuse et décomplexée en gros… Les guitares, qu’elles soient acoustiques ou électriques, sont au centre des compositions et bénéficient d’un traitement particulièrement réussi. Les racines de ces morceaux s’enfoncent profondément dans la musique folk nord-américaine, Neil Young et Bob Dylan ne sont jamais très loin (That’s Life Tho, Stand Inside, Kidding Around), Wilco non plus (Dust Bunnies). Lorsque pianos et claviers arrivent à leur tour, ils teintent les mélodies de couleurs plus vives (le doux-amer Life like This, l’entraînant Lost my Head There ou l’instrumental Bad Omens). La beauté nue du magnifique All in a Daze Work invite, elle, à l’abandon face aux forces qui nous dépassent ("She come flying through like a traveling gypsy show tornado / Leaving us lying there bleedin’ / Cut wide open, hearts broken").



Si le désespoir semble à première vue habiter nombre de ses chansons, Kurt Vile réussit pourtant à en extraire de façon presque systématique une lueur d’espérance, comme si la seule issue possible était de se résigner totalement à son sort (a-t-il lu Camus ?) et d’arrêter de courir vainement après l’inaccessible. Cette urgence de ralentir se fait sentir jusque sur les derniers accords de Wild Imagination, avec son "Give it some time" répété tel un mantra. Un message à méditer, chaque jour, lorsque le monde autour de nous s’emballe et nous fait oublier qu’il est bon, parfois, de se contenter de contempler ce qui nous arrive sans chercher à y changer quoi que ce soit.



Sans rien faire d'autre