Biographie Formation de metal extrême originaire de Tokyo au Japon. Actif depuis 2017, Kruelty propose une musique agressive, mêlant Hardcore Beatdown à des influences Death et Doom Metal. Chronique 16 / 20

A Dying Truth ( 2020 ) Kruelty est une formation japonaise qui n’a jamais fait dans la dentelle. D’une orientation artistique d’abord tournée vers un Hardcore Beatdown ultra lourd, le groupe accorde une place beaucoup plus importante aux influences Death metal et Doom metal. Leur premier album, A Dying Truth, sorti en mars 2020 chez Profound Lore Records, est la quintessence de ce que le groupe a pu produire alors. Un tourbillon de tout ce qu’on peut trouver de plus puissant et groovy, réunissant le meilleur de chaque influence en huit titres, pour un total de quarante minutes. Véritable parpaing, A Dying Truth propose une atmosphère lourde, appuyée par une composition qui prend son temps comme il faut. La majorité des titres, à l’exception du deuxième, « Definition », atteint facilement les cinq minutes. L’ambiance est donc écrasante, balourde, se développe au fur et à mesure de manière pachydermique. « Introduction to… », le morceau introduisant l’album (comme son nom l’indique), pose les bases d’un voyage intense au sein de la scène underground du pays du soleil levant à travers ses six minutes de long. A l’instar des ricains de Xibalba, la musique y est extrême, caverneuse, mêlant un son Death/Doom à une attitude Hardcore Beatdown fâchée et agressive. Attitude que l’on retrouve également dans l’esthétique du groupe, le clip du titre « Ancient Words » montrant les membres du groupes cagoulés sous la capuche de hoodies bien larges, arborant les logos de groupes comme Nihilist ou Dehumanized, influences que l’on ressent dans les compositions du groupe. Le chant guttural rappelle celui de formations Death Metal de renom comme Incantation ou encore Sinister. Il oscille alors entre riffs de bûcheron aux allures Sludge et breakdowns surpuissants, le tout rythmé par une caisse claire au son sec, impactant. Les japonais ont un panel d’influences varié, allant de groupes comme Asphyx ou Entombed à des formations Hardcore Beatdown japonais comme Denied ou Second to None. Les sonorités doomesques se font tellement ressentir que parler de Deathcore ici ne serait pas assez représentatif de la musique du groupe. En exemple, le morceau « Darkside » illustre bien cette sensation par une basse lente, à la résonance profonde. Le pit étant l’essence même de la musique du groupe, on retrouve chez Kruelty cette volonté d’incorporer un groove omniprésent dans les compositions, donnant alors ce côté parfois dansant à la musique, pourtant très brutale et terne. Cela rend finalement le projet assez accessible d’un point de vue musical, le groupe japonais préférant mettre de côté la technicité pour privilégier le côté « senti » de leur œuvre, sans pour autant tomber dans les standards de groupes Hardcore Beatdown un peu bas du front, donnant un goût de « reviens-y » à la fin de l’écoute. Avis aux amateurs de sensations fortes, la claque sonore est réelle. Vraie démonstration de lourdeur et de violence, Kruelty réussit le pari d’allier la brutalité avec des efforts de compositions intelligents, sans jamais tomber dans le cliché. A Dying Truth est un album réussi qui plaira aux amoureux d’expériences sonores extrêmes.