En 1993 James “Munky" Shaffer (guitare), Brian “Head" Welch (guitare), Reginald “Fieldy Snuts" Arvizu (basse) et David Silveria (batterie), viennent de sortir un album avec leur groupe LAPD, rencontrent Jonathan Davis, chanteur de Sexart et étudiant en médecine légale. Le groupe demande alors à Davis de rejoindre leur groupe, ce qu’il accepte, LAPD devient alors Korn, un an plus tard le groupe signe chez Epic pour sortir son premier album éponyme. Korn avec son premier album propose un métal lourd, de par son son, la complexité n’est pas le maître mot ici (comme ça l’a été depuis de nombreuses années) ; Korn marie le son d’un métal dur aux sonorités bien plus lourdes (notamment avec un son de basse 5 cordes sismique) se rapprochant de groupes comme Rage Against The Machine ou Downset. ; Korn signe ce que l’on peut considérer comme un des tous premiers albums de néo métal, genre qui se popularisera quelques années plus tard. Ce premier album n’explose pas dans les charts mais se vend régulièrement et devient disque d’or, le groupe accumule alors les première parties prestigieuse : Megadeth, Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, …

En 1996 le groupe revient avec un album toujours dans la même veine : Life Is Peachy ; les paroles y sont toujours noires et Davis y exorcise ses démons (abusé sexuellement durant sa jeunesse, rejeté par ses camarades de classes, incompris par ses parents, …) ; cet album connaît un succès bien plus retentissant et entre en 3ème position dans les charts « pop » américain, porté notamment par le single A.D.I.D.A.S. . En 1998 les 5 de Bakersfield enregistrent leur plus gros succès commercial : Follow The Leader, la musique a ici énormément évolué, mélangeant rap et métal, et fait appel à de nombreux invités, l’album explose alors dans les charts. Le groupe commence alors une tournée (qui deviendra annuel) The Family Values Tour avec a l’affiche des groupes comme Limp Bizkit, Orgy, Rammstein, …

En 1999 le groupe revient avec Issues, encore différent du précédent opus il montre un Korn plus mélodique ce qui déplaira aux fans bornés de la premières heures. Le groupe tourne alors de façon intensive, Silveria sera remplacé un temps par Mike Bordin (Faith No More) à cause de problème de santé. Le groupe prend alors une petite pause, Fieldy en profite pour enregistrer un album solo tandis que Davis participe à la bande son de Queen Of The Damned. En 2001 c’est avec Untouchables que le groupe revient, Korn y fait la part belle aux mélodies et aux effets ; Davis utilise notamment une technique d’enregistrement normalement réservé aux albums de classiques ; la musique devient plus mélodique et les ambiances sont plus travaillées.

Take A Look In The Miror sort en 2003 et marque un retour aux sources pour le groupe, moins complexe et plus direct cet album produit par le groupe lui-même sera le dernier avec le line up originel. Après la sortie d’un best of en 2004, Head décide de quitter le groupe en 2005, lui préférant sa passion pour dieu, il renie complètement ses années Korn. Cela n’entache aucunement la motivation du groupe qui enregistre See You On The Other Side, encore une fois Korn prend les fans à contre-pied en proposant des morceaux très mélodiques, et l’apparition de passages électro / indus pop (chère à Davis). Le groupe continue à 4, sur scène un guitariste placé dans l’ombre de la scène les accompagne.

Plus de 10 ans de carrières et une multitude de groupes s’étant lancés dans le sillon creusé par Korn, impossible de nier son importance sur la musique actuelle. Sans renier ses bases le groupe fait évoluer sa musique et s’éloigne de plus en plus du style dont il était le précurseur, la marque d’un grand groupe ?

Après une longue période à vide pour le groupe (malgré quelques prise de risque comme l'album The Path Of Totality qui propose un mix Metal / Dubstep) le groupe voit le retour de Head. L'album qui en résulte The Paradigm Shift montre un groupe qui revient à un son plus lourd, de plus les lives du groupes redeviennent intéressants.