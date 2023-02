Si l'on devait décrire Klone à travers l'exercice "for fans of :", on pourrait citer Gojira, Tool, Anathema ou Riverside. Si on regarde principalement le début de la carrière des Poitevins, on insisterait plutôt sur les premiers noms de la liste. Si on considère Here Comes The Sun et Le Grand Voyage, alors la seconde partie de ce name-dropping est plus pertinente. Quant à Meanwhile (vous me voyez venir, avec une intro pareille), eh bien tout ça s'entremêle.



Le groupe ne prend pas un tournant aussi marqué qu'à la sortie d'Here Comes The Sun, mais propose une évolution logique de son univers. On ne change pas de recette, on l'améliore. A l'instar des deux précédents efforts, Klone brode dans ce nouvel opus une toile mélancolique, aux accents sombres et aux constructions flirtant avec le post. Mais ce coup-ci, le groupe propose une vision un peu plus musclée de tout ça. Toujours nostalgique, mais un poil plus bourrin. The Unknown en est l'exemple le plus parlant, avec son intro XXL, très rythmique, accordée très bas, et avec son solo bruitiste qui la conclut. Bystander aura aussi une progression qui l'emmène vers un final bien plus énervé que les arpèges qui entamaient le titre quelques minutes plus tôt ne le laissaient penser. L'utilisation des guitares, un peu plus aérienne dans les précédents efforts, redevient plus massive, plus tellurique ; mais l'écriture reste subtile et à fleur de peau. Adroit mélange, qui parvient à insuffler juste ce qu'il faut de lourdeur pour rendre les nouveaux titres plus puissants qu'avant (et probablement taillés pour prendre encore plus d'ampleur sur scène), sans qu'ils ne perdent rien de leur aspect poignant, chargé d'émotions.



Les éléments qui font que Klone est Klone sont toujours bien là. Si la formule utilisée est une suite logique dans la discographie de la bande, le quintet sait ce qui fonctionne et les ingrédients de base sont les mêmes. La voix habitée de Yann Ligner est toujours aussi phénoménale, le saxophone de Matthieu Metzger est au rendez-vous (Bystander, Elusive, Blink Of An Eye, Meanwhile) et reste aussi pertinent qu'à l'accoutumée, le final épique quasiment post-rock pour clore le disque (comme c'était le cas dans Le Grand Voyage) est assuré avec le titre éponyme de ce nouvel album. Les repères restent les mêmes, Klone nous tient la main pour faciliter notre immersion dans cette nouvelle déclinaison de leur son. Ces points d'ancrage rendent l'expérience fluide, facile, agréable.



Meanwhile est ainsi une sorte de compromis intuitif entre la sonorité de Here Comes The Sun, l'écriture sombre mais touchante de Le Grand Voyage, et avec un son à la fois résolument moderne tout en jetant des clins d'œil au back-catalogue du groupe. Au final, for fans of : Klone.



Within Reach, Bystander, The Unknown, Meanwhile