Biographie Après avoir sorti sa première mixtape Freebase début 2015, Kekra à rapidement comprit qu'il tenait un bon filon. trois ans plus tard, il compte désormais huit sorties à son actif, et des millions de vues accumulées sur des clips tournés au Japon, en Thaïlande, ou bien (et ce de manière plus commune) en France, dans les cités qu'il met en scène dans sa musique. Toujours accompagné de son masque, de ses lunettes et de ses chapeaux en tout genre, le rappeur masqué conquiert de plus en plus de public en distillant son rap français dans un anglicisme perché, aux flows toujours plus improbables et à l'insolence toujours plus frontale. Chronique 14 / 20

0 commentaire

Land ( 2018 ) L’omniprésence et l’énorme influence de la scène américaine sur le Hip-Hop (et plus particulièrement le Rap à l’échelle mondiale) est certaine, et elle l’est encore plus actuellement qu’elle n’a pu l’être dans les style de Rap dit "old school". Dans une ère où le genre se déforme, allant dans toutes les directions et les styles et où le résultat tératogène côtoie alors les qualités de styles bien distincts, il est à se demander si le fameux débat "Rap US vs Rap FR" est louable et légitime.



Le dernier album de Kekra, nommé Land, fait parti de ceux qui floutent et rapprochent, musicalement parlant, les deux pays nommés ci-dessus. Après six mixtapes qui l’ont propulsé bien haut sur la scène Rap FR, il présente ce qui semble être son premier album. Thématiquement et esthétiquement, Land n’a rien à voir avec ses prédécesseurs, dans le sens où il ne fait ni parti de la saga Freebase, ni de la saga Vréel qui ont vraiment donné des ailes au rappeur des Hauts de Seine.



Faut bien avouer qu'avant l’écoute de Land, j’avais beaucoup beaucoup de mal avec ce que produisait Kekra. Il était l’énième artiste se réfugiant derrière un masque pour se donner une aura mystérieuse. C’était pas la première fois qu'un rappeur le faisait (Scxrlxrd en étant sûrement l’exemple le plus frappant), mais après plus de sept sorties, le personnage est toujours présent et s’est bien développé tout au long des années. L’allure minimaliste et "ghetto" incarnée par les premiers masques et accoutrements du personnage (on pense aux clips de Freebase, C Kom Ca notamment) fut remplacée par une passion pour les habits et la haute couture, une nouvelle esthétique que Kekra aborde dans Land à de multiples reprises.



Le maître-mot pour cette nouvelle production est sûrement efficacité. Avec une ouverture comme Batman qui démontre parfaitement la recette de Kekra, on découvre le flow et les effets vocaux alternés, contrastant avec un vocoder parfois insupportable sur les anciennes sorties. Et ce maître-mot se retrouve sur tous les refrains de l’artiste : que ce soit quatre phrases ou deux petits mots, les répétitions n’ont rien de redondant (clin d'œil à Lil Pump qui n’a pas encore compris comment faire) et ne sont pas seulement là pour combler comme peuvent l’être bon nombre de refrains.



Finalement, inutile d’énumérer les nombreuses qualités aussi bien musicales que vocales qui parcourent et composent ce nouvel album. Tout comme la 667 et son grand gourou Freeze Corleone, Kekra est un français qui fait du Rap US. Au contraire de la secte, on retrouve chez lui un son propre au Rap FR, représenté par des mecs comme Damso, Vald, Roméo Elvis… : la capacité à poser sur des prods aux influences bien variées. D’un Viceland très américain à un C’est bon super chill, tropical et aux sonorités afro, le rappeur masqué ne présente pas de faiblesses sur un type d’ambiance particulière et boucle des titres riches et accrocheurs, comme les deux cités précédemment. Il est aussi intéressant de noter une certaine patte qui lui est propre dans le jeu français, à savoir les sonorités asiatiques que l’on retrouve dans pas mal de prods (Viceland, Wing Chun..).



Plus on écoute aussi bien ses interviews que ses sons, plus Kekra semble incarner ce qui se rapproche le plus d’un Young Thug français ; un peu abusée comme comparaison, vous allez me dire. Que ce soient les délires vocaux improbables (et ce déjà dans ses anciennes sorties), ses flows qui partent dans tous les sens ou même la place de plus en plus importante à l’esthétique de la haute couture, on s'en rapproche de plus en plus. Néanmoins le principal problème de Land (qui concerne aussi tout le reste de ses sorties) : c’est que ses morceaux sont irrégulier. Alors qu’il prouve sa maîtrise des ambiances sur des tracks comme C’est Bon ou encore Frérot, il se perd dans des flows hasardeux sur Wing Chun ou encore Sega, produisant un contraste relativement décevant.



Mais peut être que Kekra va trop loin. Ce qu’il y a de sur, c’est que Land s’intègre parfaitement dans un 2018 fort en sorties Rap exquises. Rendez-vous dans six mois / un an pour une nouvelle sortie, espérant plus que jamais que le Masque saura coopérer avec d’autres rappeurs pour potentiellement présenter de nouvelles facettes de son Rap. A écouter : Dans les nuages, violets de préférence Dans les nuages, violets de préférence