Originaire de Moscou, Keava emprunte depuis 2012 son nom à une petite ville d’Estonie mais au-delà des frontières des deux états, le combo se lance dans un screamo nébuleux : Envolées célestes et chant résonnant sous une nappe d’effets lointains sont au menu, alors même que les premières notes de « Wallflower » finissent à peine de résonner. Aux limites du Post-Rock, le combo alterne les ambiances, effleure les sentiments avec quelques cordes. Dans la même orientation, nous avions évoqué Gendarme, à savoir un mix avec Le Pré ou Je Suis Mort ou parfois Sed Non Satiata (sensation parfaitement illustrée sur « Я останусь в августе »). Keava va un peu plus loin dans l’intégration du genre plus posé dans l’océan habituel de fougue.

Les montées en puissance propres au Post-Rock sont ici bien présentes, également dans les notes et le mouvement progressif qui s’effectue au fil des minutes : le chant reste l’ingrédient majeur qui rattache au Screamo Keava, mais un titre tel « Сохрани », en version instrumentale, basculerait au final de l’autre côté de la barrière. Et même au-delà de cela, les Russes nous livrent trois titres sans ligne vocale associée, confortant cette idée que les aspirations sont bien différentes de leurs comparses de Gendarme.



Même si cet EP souffre de quelques maladresses (le passage central de « Я останусь в августе », avec des rythmiques un peu plus rock qui pourront faire hausser les sourcils certains), Keava a la bonne idée de ne pas sortir des traces larges déjà ancrées dans le sol, au risque de s’embourber : pas de grosse prise de risque, pas d’élan révolutionnaire aux airs de 1917 (et pourtant ce sentiment est bien présent sur la reprise de « Tigers » de Orchid) ou de prise aux tripes à la manière du dernier SNS. Juste un voyage via quelques compos, avec parfois de jolies surprises (« Ray »).



« The yesterday drowned in injuries, The morrow is black like the eyes of deceased

But Now you've escaped from droppers, stealing a respite »



Peut être pas le disque inoubliable que l’on aurait pu espérer, surtout si l’on a jeté en premier une oreille sur la reprise de « Tigers » de Orchid (dans une tendance plus orientée Neurosis / Amen Ra), cet opus de Keava a toutefois le mérite d’aller creuser à nouveau du côté d’un style qui se laisse apprécier facilement, surtout lorsqu’on écoute « Тем, кто не успел проснуться ». Au-delà des défauts, le combo touche parfaitement sa cible.

Я останусь в августе - Сохрани