Katatonia en live n'est de l'avis général pas spécialement exceptionnel. En soi, ça n'a rien de surprenant, venant de musiciens qui répètent assez peu ensemble (Renkse et Nyström composent tout, les autres se contentant de jouer en studio). L'idée de sortir un box CD-DVD live (enregistré pendant le Summerbreeze festival), après l'inégal DVD édité avec la compilation The Black Sessions en 2005, n'apparaît ainsi pas forcément judicieuse.

Et pourtant, à l'écoute de ce Live Consternation , le groupe est bien en place, et Renkse chante plutôt bien. Si Katatonia perd un peu de sa patine éthérée, il gagne en énergie et puissance. La tracklist se révèle notamment dédiée au dernier album en date The Great Cold Distance (cinq morceaux) en toute logique avec d'ailleurs encore un artwork noir et rouge signé Travis Smith. On y retrouve ainsi notamment des versions pleines de souffre de Leaders et Wealth. D'une manière générale, ces compositions passent bien en live, avec ce même son de guitare tantôt grondant, tantôt plaintif, comme sur Soil's Song, qui avait plu sur disque.

Mais, les autres albums ne sont évidemment pas négligés, même si bien sûr le set est construit (habilement) sur la seconde partie de la carrière du groupe. On peut ainsi profiter d'un Ghost of the Sun particulièrement hargneux suivi d'un Criminals assuré avec conviction, et de morceaux plus anciens comme Cold Ways issu de l'album Discouraged Ones dont la mélancolie intrinsèque ne s'est pas perdue en route. C'est aussi le cas de l'excellent Right Into The Bliss, tiré de Tonight's Decision . En fait seul l'album Last Fair Deal Gone Down semble avoir inexplicablement été écarté.

Il en résulte un album live faisant la part belle aux mélodies de guitares si chères au groupe, avec une bonne performance vocale de Jonas Renkse, et un show cohérent et bien équilibré. Petit bémol peut-être sur le mix, avec les voix des spectateurs par moments un peu trop audibles. Néanmoins, rien qui ne vienne gâcher les très bons July et Evidence enchaînés sans temps mort en fin de set. Deux morceaux épiques et prenants qui passent remarquablement, entre puissance et respirations mélodiques. La partie DVD s'avère quant à elle sobre et bien agencée, contribuant à faire de cette sortie une réussite.

Live Consternation est au final un disque convaincant. A conseiller aux fans en priorité, mais aussi à ceux qui voudraient se faire une idée assez fidèle de la musique du groupe.

Leaders, Right Into The Bliss, Cold Ways, Evidence, Ghost Of The Sun