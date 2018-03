Suivant le groupe depuis ses quasi-débuts, j'étais curieux de voir quelle orientation musicale allait prendre Karma Zero avec ce premier album, qui aura été plusieurs fois retardé. En fait, les thématiques écologiques de l'ep et les éléments world music qui auraient pu en faire un groupe vraiment à part sur la scène Metalcore ont complètement disparu au profit d'une musique du coup plus classique, mais aussi plus mâture, violente et sombre.



Très loin des standards et des grosses productions US, des débauches techniques et du remplissage à outrance dont semblent désormais faire office chaque production du genre, même pour des groupes débutants, Karma Zero fait le truc dans son coin en privilégiant une écriture solide et une efficacité de tous les instants. Faire les choses simple et bien avec ce soupçon du « petit truc en plus », c'est la ligne de conduite que semble s'être fixé le groupe. Comme souvent dans le genre, n'attendez pas un renouveau ou une découverte extraordinaire, pour autant ça fonctionne plutôt bien. Des premières pulsions énervées d'Architecture Of A Lie, des riffs affutés comme des rasoirs d'inspiration Parkway Drive (Death Inside), des morceaux qui atomisent tout sur leur passage par leurs rythmes frénétiques (Hidden Law) en passant par quelques mélodies disséminées ici et là (No Answers, Frozen), Karma Zero fait preuve de maîtrise et nous apporte ce qu'il faut de violence dans les règles de l'art.



Sans dynamiter les fondations qu'ont bâtis leurs illustres prédécesseurs et tout en gardant une distance avec leurs influences, les nantais ont suffisamment de bonnes trouvailles dans leur besace. Le refrain de Next Time à la As I Lay Dying, l'ouverture inquiétante de Snake, quelques éléments électroniques assez discrets et bien incorporés pour certains passages aériens avant d'être brutalement collé face contre le sol par d'impétueux uppercuts (Death Inside, Ghosts), sont autant de moments qui rendront l'écoute de l'album variée et agréable. Signée d'une production costaude par Stephane Buriez (Loudblast), on sent que Karma Zero a bossé son sujet que se soit sur le plan instrumental, mais aussi vocal où Simon se démène pour alterner le plus possible growls, cris et chant clair parfois, souvent avec réussite. Quelques rares défauts sont à signaler sur ce Architecture Of A Lie avec des lignes mélodiques pas forcément très justes (le refrain de No Answers), une tentative pas très fructueuse de faire du Post-Hardcore sur Mirage et quelques moments moins marquants comme sur Modern Slavery.



Sans être ébouriffant, Architecture Of A Lie se classe dans la moyenne haute des disques estampillés Metalcore parce que Karma Zero fait les choses à sa manière, sans prétention aucune ou surenchère technique et sonore. Quelques moments en dessous, mais rien de bien grave car l'on retient surtout une constante qualité, une poignée de titres qui font leur effet et un disque qui décuple toute sa puissance joué en live.