Karaba F.C.

Karaba FC n’est pas une équipe de supporters d’une obscure ville perdue dans la campagne, mais bien un combo entre Brest et Paris qui oscille à première vue entre Post Hardcore, Pop Punk et Emo. Sur le papier, t’as envie d’un truc dansant, à la fois ensoleillé et nuageux, de sing along parts et de refrains entrainants.

Dans la réalité, c’est quasiment ça : Un mix donc entre Lysistrata, du Post Hardcore et de l’Emo. 90’s vibe en résumé.

Ca commence délicatement sur « Roundabout », avec un gros côté Indie / Alt Rock bien tubesque, mais ca prend clairement son envol sur « Medication » - ou on s’attend à du Blink-182 aux premières secondes (le riff d’intro qui évoque « What’s My Age Again ») pour finir sur un gros côté Emo lors des refrains - et « My Demise » et un captivant Post Hardcore (« In the Violence », avec un passage central assez fou).

La suite du EP reste dans la même logique, avec quelques instants plus typés Screamo Italien (« Pain&Pleasure ») avant de retomber dans un plus classique Indie Deftonesien (« Pictures of Us »). Mais April Dancer reste cohérent et surtout très qualitatif, avec un écart de prod assez important face à Empty Rooms, et surtout un ensemble plus nuancé.



J’avoue que j’étais honteusement passé à côté de la sortie du EP précédent fin 2021, mais April Dancer me fait rattraper le temps perdu. La surprise est grande, et surtout très agréable. Si vous aimez le mix Post / Emo, foncez, vous y trouverez votre bonheur.