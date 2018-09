Ceci est un disque produit par Steve Albini (Shellac, Nirvana, Neurosis, etc). Voilà ce qu’on pouvait lire en premier lieu un peu partout sur le dernier long des bruyants canadiens. Success, un titre qui résonne en dissonance avec le contenu de l’objet, façonné par une patte qui nous est effectivement familière. Sachant cela, on voulait aussi savoir ce que pouvait donner le bestiau sous la houlette de ce producteur ô combien adulé (souvent à raison), la tâche n’étant pas forcément aisée après un Entrench majestueux au rendu tout à fait mortel.



Les premiers instants de ce sixième album exposent d’encourageantes velléités, on déguste du KEN mode crasseux sur Blessed, aux atours légèrement plus casse-gueule, augmenté de spoken word possédé, la voix étant judicieusement mise en valeur dans le mix, sans compter les cris aliénés d’un certain Eugène Robinson (Oxbow), qui décidément aime souiller les disques de ses potes. On se dit alors que ça peut fonctionner, on s’attend à prendre une gifle de circonstance au moins équivalente à la précédente, qui ne viendra pas. On finit par s’apercevoir d’un manque partiel de spontanéité dans l’exécution, et d’une perte sensible d’identité du trio qui semble avoir voulu correspondre à leur nouveau producteur en composant du noise plus tellement hardcore mais bien plus rock et nécessairement inspiré par Shellac ou The Ex. Et ça ne colle pas tout à fait, bien que cette configuration puisse donner quelques résultats plus que convenables, l’incandescent et nerveux These Tight Jeans aux chœurs féminins bienvenus, la progression de The Owl… et ses cordes, le virulent et salvateur I Just Liked Fire, ou encore le grassement noisy A Passive Disaster sont quelques exemples du talent d’adaptation des canadiens, qui n’en sont pas à leur première exploration stylistique. Le bât blesse sur la durée, le trait semble forcé sur Management Control, le mouvement pas tellement naturel sur Failing at Fun Since 1981, et la frustration est de mise sur A Catalog of Small Disappointments qui aurait mérité un meilleur développement. Les bonnes sensations finales (Dead Actors, sorte d’hybride entre Slint et Fugazi) n’atténueront pas cette semi-déception globale.



KEN mode est parti vers des contrées noise-rock avec Success, produit par quelqu’un qui s’y connaît particulièrement en la matière, ça n’augurait que du bon, et la finalité est loin d’être dégueulasse. Seulement le trio ne semble pas vraiment très à son aise, là où tout allait de soi sur Entrench. Néanmoins on ne peut pas reprocher aux gars de Winnipeg d’aller gratter au-delà de leur zone de confort, ce qu’ils ont toujours fait, mais on ne peut pondre une merveille à chaque coup.

Blessed, The Owl..., I Just Liked Fire, A Passive Disaster, Dead Actors.