Biographie L'histoire de Joshua Fit For Battle fut courte autant qu'intense. Décrit comme du Emotional Hardcore par les fans bien plus que par le combo, qui lui refusait d'être assimilé à un style, le groupe fait partie de la vague de la fin des années 90 du genre. De 1998 à 2005, Joshua Fit For Battle sort plusieurs EPs et albums, dont leur célèbre To Bring Our Own End en 2001 et un split avec Neil Perry. On y retrouve notamment des membres de Bessemer Project, Union, Coffin et Year of the Comet. Chronique 16 / 20

0 commentaire

To Bring Our Own End ( 2001 ) Nul besoin d’artifices quand on s’ouvre à l’extrême.

Cela semble être l’adage de Joshua Fit For Battle, tant leur Emotional Hardcore semble direct, frontal. Rappelant le côté chaotique d’un Botch via « Twelve Years Of Catholic Skool and This Is What I Learned », le combo enfonce ses lyrics à grands coups de points, pessimiste sur un futur (« To Bring Our Own End ») et désolés d’un passé (« Contents of An American History Class ») avec une violence sincère dans le choix des mots.



« I’m Falling Apart / You’re Falling Away / Fuck »



Parce que la part Hardcore du combo tient parfois plus de Botch / Love Lost But Not Forgotten, mais aussi d’un Neil Perry avec qui ils partageront un split la même année, le côté Heavy de l’ensemble le détourne un peu des derniers et les rapproche plus de la fièvre d’un Funeral Diner ou de The Kodan Armada. Montées en puissance, chant au bord de la rupture en permanence, délires syncopés (« Oh Good It’s One Of Those « Reality » Shows ») mais toujours une forte intensité qui implose sur « Fuck The Men In Her Life »,



« Mass produced weapons will kill every last one of us / We are shooting ourselves in the foot »



De titres incontournables en fragments Emo Hardcore / Screamo qui résonnent encore aujourd’hui, Joshua Fit For Battle aura, au travers de To Bring Our Own End, marqué au même titre qu’un Pg. 99 ou Neil Perry. Que ceux qui n’ont pas encore posé une oreille se jettent sur ce disque, dont le seul tort sera de ne pas avoir été réédité depuis 2005.