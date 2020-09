De ce split, on ne peut dire que du bien.

D’une part parce qu’il propose des groupes dont on connaît la qualité depuis plusieurs années, mais aussi car il s’offre le luxe d’être quasiment composé de nouveaux titres dont les contours se dessinent à des rythmes différents.

Même si l’on ne retrouvera que deux morceaux connus (« Aimer, mourir jeune et faire un beau cadavre » de Potence et « Are We There Yet? » de Yarostan), les groupes restent dans une continuité artistique qui leur est propre. Du Post Rock / Screamo de Yarostan au côté acerbe de Jeanne, Cinq est une boule d’énergie qui se retrouve porté par un même sentiment. Celui d’une urgence continue, de part des tempos assez frontaux (celui de Jeanne, qui confirme parfois l’affiliation avec le Laissez Vivre Les Squelettes de Daïtro, qui se frotte à la virulence de Tropical Ice Land) ou un côté plus lourd (Les Deux Minutes de la Haine). Même Yarostan s’y plie, mais en l’apportant par les lyrics.



Si l’on connaît moins Tropical Ice Land, les autres artistes ont déjà été évoqués plusieurs fois en ces pages, donc pas de surprise : Un mélange entre Screamo, Post Rock, Crust et Hardcore, le tout dans la langue de Molière. La découverte des Espagnols sera plus à recommander aux fans de Jeanne / Potence sur l’ensemble, même si les titres sont globalement plus courts que leurs comparses.

Dans sa globalité, Cinq n’a rien à envier à d’autres splits du même genre, ni à rougir. Même si les titres ne sont pas tous récents, il affirment bien qu’une vague de fond Screamo continue de se mouvoir petit à petit.



Même si mon goût se porte plus sur Jeanne ou Yarostan, il faut reconnaître que chaque adepte de Screamo y trouvera quelque chose à son goût. On pourrait reprocher a Zegema Beach le nombre assez important de sorties du label, ne laissant pas un temps de digestion important, mais au vu de la qualité globale des titres proposés à chaque fois, on ne pourra qu’apprécier l’effort de faire vivre une scène dont les acteurs majeurs ont peu à peu disparu, au profit d’une descendance qui tente de se réinventer avec plus ou moins de succès.