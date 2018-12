Biographie Screamo originaire d'Ukraine, et plus particulièrement Odessa, Janpalach tient son nom d'un étudiant en histoire tchécoslovaque qui s'est immolé par le feu sur la place Venceslas à Prague le 16 janvier 1969. Un premier EP, Sensation, sort en 2016, suivi d'un split avec Etre? et d'un single deux ans plus tard. Chronique 3.5 / 5

0 commentaire

Sensation ( 2016 ) Au-delà d’être une personne historique, Janpalach est également un groupe de Screamo originaire d’Ukraine. Jusque là, rien de particulier, si ce n’est qu’avec Sensation, son premier EP, c’est une participation de Gérome (Amanda Woodward, Rouille) qui se glisse dans ces trois titres de Screamo faisant la part belle aux arpèges.

Ainsi, on part plus sur la vague Post du Screamo que sur la folie enragée que l’on peut retrouver sur leurs compatriotes de Yotsuya Kaidan, et la logique d’intégrer Gérome sur l’un des titres se révèle plus qu’évidente au vu des sonorités de Janpalach. Les titres « Ouverture » et « Conclusion » affinent encore ce travail de composition, avec toutefois moins d’impact qu’attendu, même si l’effet des spoken-words s’avère poignant.



Au travers de ces trois morceaux, dont la pierre angulaire « Sensation » fait preuve d’excellente entrée en matière dans la discographie du groupe, Janpalach donne un résultat très prometteur qui amorce le split avec Etre?. Belle surprise pour un premier effort clairement plein de potentiel.