Aussi discrets qu’essentiels les Bisontins parcourent les campagnes et les souterrains depuis plus de quinze ans, traînant leur Post-Hardcore / Noise aussi marécageux qu’aérien et mélancolique, principalement agencé sur deux albums moulés dans les viscères mouvantes d’une créature pêcheuse et fort velue. Places To Hide et Minor Noise comme solides (et brillantes) fondations d’un style assez personnel, empilant riffs, mélodies et harmonies craché.e.s par trois guitares raisonnablement bavardes, surélevé d’un chant clair ectoplasmique, lancinant mais appuyé, le tout percuté d’une section rythmique précise, groovy, dominé par une basse lourde et polymorphe.



Deux objets que Jack And The Bearded Fishermen ont pris le temps de soigner avec l’aide du daron helvète Serge Morattel (Overmars, Shora, Lofofora) pour le premier, du New-Yorkais Andrew Schneider (Converge, Pelican, Sofy Major) pour le deuxième, soit de la qualité à tous les étages pour une écriture fine, sensible, perturbée, espiègle, vectrice de frissons bigarrés. Dès lors le quintette s’est dissocié durant huit années à la faveur d’autres projets (Red Gloves dont on a causé ici, Horskh, Go Spleen), et se rematérialise en 2022 pour lâcher une nouvelle offrande, ici produite au calme à la maison, le studio Zèbre de Besançon City. Et ce Playful Winds peut gonfler le poitrail sans complexe au sujet d’un rendu toujours aussi quali, puissant et minutieux à la fois. En terme de contenu on découvre une écriture enrichie par les expériences annexes de ses auteurs, comme la patte Indie Punk de Red Gloves ou la touche industrielle de Horskh subtilement éparpillées. From Above émeut et sidère par ses couches de guitare qui s’incrustent harmonieusement dans les interstices, par une basse encore plus centrale qu’autrefois, raclant la terre avec conviction, les ongles englantées. La batterie également semble un peu plus détendue, sereine, comme sur le dansant Atlantide, des vents contraires s’animent, s’articulent, et la horde de Jack est assez rodée pour surmonter l’épreuve sans efforts, peu importe la Season.



Méfiez-vous cependant des oiseaux à l’entrée, mignons et inoffensifs en apparence, menaçants et redoutables une fois le palier franchi. Hitchcock aime ça. Comme il apprécierait certainement la dimension cinématographique de Silent Films, cadencé par du riff massif et un groove volcanique. Tandis qu’à mi-parcours le Periscope observe furtivement la situation percussive en acoustique, faisant la transition vers le gras (cette basse encore…) et bruiteux Lips As Martyr. Ou les sept minutes finales de Circles And Dot qui nous enlacent et nous attirent dans le brouillard via une démarche désespérée, maintenue en vie par les notes sinueuses de guitares organiques.



Huit ans d’absence discographique n’ont pas fait sourciller Jack And The Bearded Fishermen, toujours fringants et même un peu plus. Augmentés d’activités annexes qui ont permis d’affiner le propos tout en ouvrant un peu plus le champ des possibles, les Bisontins sont plus que jamais au top d’une scène Rock et Post-Hardcore (pas seulement françoise) peu mise en lumière mais résolument talentueuse. Ainsi les vents se gaussent de nos prédictions pour s’échouer sur le terrain d’une beauté désabusée, insaisissable.

dans le vent.