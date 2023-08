Biographie Initiate émerge sous forme de quintet en 2017 en Californie du Sud et commence rapidement à se faire un petit nom dans la scène Hardcore locale. S'ensuit logiquement la sorti d'un live promo puis d'un premier "album", Before Long..., en 2018. Le groupe continue à rincer quelques planches, livre le EP Lavender en 2020 et se met à tourner plus largement, ce qui amènera Triple B Records (Dead Heat, Move, Sunami, Mindforce) à les signer pour distribuer leur deuxième album, Cerebral Circus, sorti en 2023 et produit par Zach Tuch (Touché Amoré, Dare, Zulu, Trash Talk). Chronique 15.5 / 20

Cerebral Circus ( 2023 ) Encore un groupe de Hardcore nouveau – un puits sans fond et c’est tant mieux – Initiate pète lui aussi tout un tas de trucs et fait sauter quelques conventions. Le quintet californien bouge les corps autant que les consciences depuis 2017 et a pondu Cerebral Circus, son deuxième album, ce printemps dans le nid à bons plans qu’est Triple B Records, précédé du déjà très fameux et très court Before Long… en 2018 et de l’excellent EP Lavender en 2020.



Signe de démarcation instantané cet artwork coloré, capillairement étoilé, qui indique en partie ce qu’on trouvera sur la piste du Cirque Cérébral, lui aussi assez court (22 minutes) mais généreux en riffs et en idées. Jouissant d’un rendu à la hauteur grâce à Zach Tuch (Dare, Zulu, Touché Amoré), le disque déroule sans faillir une seconde, la hurleuse crache puissamment ses textes à la fois personnels et engagés, y compris en espagnol pour conclure Your Own Means, les guitares n’hésitent pas non plus à y aller de leurs mélodies au goût 90’s (le percutant Waste Your Life, No Burden Of Guilt), ni à éparpiller du solo ou se frayer un chemin vers le Thrash (Fire Starter), et la section rythmique amène la dose de groove essentielle à l’exercice. Le soleil californien transpire de chaque titre, rechargeant les piles et clarifiant les cerveaux, notamment sur le délicieux Alone At The Bottom, véritable bonbon d’énergie pure. Histoire d’accentuer la diversité d’intentions apparaissent des mouvements acoustiques idéalement implantés sur Amend et Transparency (augmenté de spoken word), et même du chant clair via le très mélodique The Surface.



Nouvelle corde à l’arc désormais bien chargé du Hardcore dernière génération, Initiate prend sa juste place aux cotés des Turnstile, Scowl, Move et toute une scène qui répand d’ailleurs ses riches et bonnes ondes à l’international. Comme une nécessité vitale d’exprimer les choses, chacun.e à leur libre manière, avant qu’il ne soit trop tard.

A écouter : pas que cérébralement.