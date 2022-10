Biographie Inclination est un groupe originaire de Louisville fondé par Tyler Short (Chant), Isaac Hale (Guitare), Peter Karrer (Basse), Caleb Murphy (Guitare), Bryan Prosser (Batterie) qui sont des musiciens issus de plusieurs autres groupes issus de la scène Hardcore ou affiliée. Deux eps Midwest Straight Edge et When Fear Turns To Confidence sortent en 2017 et 2019 chez Pure Noise Records et Life And Death Bridage, avant une compilation regroupant les deux eps deux ans plus tard chez Pure Noise Records. Un premier album, Unaltered Perspective, sort en 2022 sur le même label. Chronique 15 / 20

0 commentaire

Unaltered Perspective ( 2022 ) J’ai encore en souvenir la petite baffe Midwest Straight Edge. Entretemps, le combo signe chez Pure Noise Records (qui sort le Terror cette année également, donc autant vous dire qu’on est en pleine délicatesse). En rappel du line-up, on retrouve des bouts de Wristmeetrazor, Expire, Knocked Loose, xWeaponx… Donc autant dire le line-up qui peut faire rêver le Hardcore Kid de certains d’entre-nous. Unaltered Perspective, premier disque du combo, c’est une courte introduction qui rentre en douceur dans l’atmosphère de la pièce, bien loin de l’entrée en matière de No Exit.



A première lecture, ce premier album d’Inclination tente de faire ployer sous la lourdeur de certains passages (Without A Word), même si on n'atteint pas le marteau-pilon Knocked Loose, tout en calmant le tempo qu’on avait sur An X Of My Own. Le groupe se fait plus riche (notamment via Segue ou le refrain de A Decision par exemple), sans délaisser les breaks et l’envie de mosher (A Decision) et se fait plus proches de Judiciary ou musicalement de Incendiary que du côté parfois Thrashisant d’un Terror. A noter l'apparition de Ryan Savitski (One Step Closer) et de Russell Bussey (Magnitude) sur A Decision, qui permettent de continuer à apporter une certaine variété dans un album déjà à un très bon degré qualitatif. Cocktail explosif, on sent les coups de latte dans les côtes sur quelques passages (Epidemic) et difficile de trouver un titre qui ressort, que ce soit en positif ou négatif, sur Unaltered Perspective tant l’ensemble est cohérent.



Unaltered Perspective est donc une petite bombe Hardcore, qui va plus loin dans les ambiances que l'ep précédent. Quelques cassages de nuque bien placés, tout en restant moins lourd que le dernier Knocked Loose, mais en gardant la verve initiale. Je me prends moins une claque que sur Midwest Straight Edge, mais j’y retourne bien volontiers.