Bon sang, des fois, on découvre des disques plusieurs mois après leur sortie et on se demande comment il est possible de passer à côté, d’autant plus vu le nombre de retours positifs associés à l’album. Par exemple Turnstile avait mis tout le monde d’accord avec Nonstop Feeling, il semble en être de même avec Thousand Mile Stare des Incendiary.



Il faut dire qu’en presque 10 ans, le combo a eu le temps de peaufiner ses sonorités. Agressif, avec une putain de ligne vocale (Sell Your Cause) lorsqu’on ne détecte pas quelques subtilités dans l’océan Hardcore lâché en toute trombe (Poison). En fait, tout est lourd, avec un brin de Metal dans l’ensemble (Still Burning) là ou Turnstile proposait parfois des choses plus aérées et un chant un brin plus ressenti Hip-Hop. En vrac, pensez à Suburban Scum, 108, Knocked Loose, un mix de l’ensemble et vous aurez le ton d’Incendiary.

Résolument New York Hardcore, ce nouvel album respire la fraîcheur malgré des airs old school (Hard Truths Cut Both Ways) et chaque titre est une petite pépite musicalement parlant. Brutal, mais très fin, certains n’hésitant pas à rapprocher le frontman de Zach de la Rocha (Rage Against The Machine), avec des breaks d’une efficacité redoutable, Incendiary fera passer avec une douceur enragée sa pilule. Sans être un accro au Hardcore délivré ici, on ne peut que se laisser emporter par l’ensemble, même si on pourra peut être regretter l’absence de quelques instants fédérateurs sur la globalité (amorcés sur Still Burning par exemple), éléments qui étaient plus ancrés dans Crusade.



Ainsi donc, Incendiary pose ses valises avec Thousand Mile Stare. Que les fans de Turnstile, Backtrack, 108 ou Expire prennent le temps de jeter une oreille à ce nouvel opus, c’est une belle alternative aux groupes cités précédemment. Sans parler de l’artwork, à tomber.

Sell Your Cause - Hard Truths Cut Both Ways