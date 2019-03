C’est marrant, In Flames semble fonctionner par cycle de cinq albums. Les cinq premiers, jusqu’à Clayman, donnaient dans le Death Mélodique, quand les cinq suivants (de Reroute To Remain jusqu’à Sound Of A Playground Fading) avaient évolués vers un Metalcore moderne. Et la suite, le cycle suivant ? Eh bien, à vous de mettre un nom sur ça. De notre côte, on n’a pas pu décemment donner la moyenne à Siren Charm, et on a même pas eu le courage de chroniquer Battles qui était encore moins bon. I, The Mask est-il dans la lignée de ses deux prédécesseurs, un troisième opus d’un cycle tout claqué ?



Au début de cette fournée 2019, on veut y croire. Déjà, Anders Fridén growle, pour de vrai, reléguant les chants clairs aux refrains (qui sont toujours bien punchy et mélodiques chez In Flames, et cet opus ne fait pas exception). Le riffing fonctionne bien sur une majorité des titres, on retrouve des motifs qui n’auraient pas dénoté dans le « cycle II » (les couplets de I Am Above auraient pu sortir de Sounds Of A Playground Fading, l’intro et les couplets de Burn font clairement penser à Come Clarity, j’en passe et des meilleures). Voices et le titre éponyme, qui ouvrent l’album, donnent d’entrée de jeu de bonnes impressions de retour aux sources. D’autres moments sont plus ancrés dans l’actuel « cycle III » sans pour autant être désagréables, comme l’intro de Follow Me qui marche bien même si elle est vraiment une sorte de solution de facilité pour un groupe comme In Flames, ou encore le final Stay With Me, titre chill et mélancolique avec une fin en forme d’hymne de stade, plutôt réussi bien que plus proche d’Imagine Dragons que du registre habituel des Suédois.



Mais à y regarder de plus près, I, The Mask est tout de même le successeur de ses deux derniers grands frères. Tous les titres ne peuvent pas se targuer d’avoir l’efficacité évoquée ci-dessus, on retrouve la platitude chiante des tentatives Rock-mièvre-avec-trois-cris-quand-même-par-ci-par-là de Battles dans une poignée de pistes, tantôt pour le titre entier (All The Pain, In This Life…), tantôt dans certains refrains dont les exercices vocaux douteux flinguent des titres qui pourraient être bons (Call My Name, (This Is Our) House, les voix claires high-pitch à la toute fin de I Am Above…). On notera aussi quelques maladresses WTF, qui nous feront hausser le sourcil en se demandant pourquoi un truc pareil atterrit sur un album d’In Flames, comme des gammes orientales dans Deep Inside, le riff de mauvais Nu Metal qui ne dynamise pas une We Will Remember chiante comme la grêle, ou encore les chœurs d’enfants de (This Is Our) House qu’on espérait ne plus revoir après le gênant Battles.



Il y a donc clairement du bon et du mauvais dans cet opus. Mais considérant qu’il n’y avait que du mauvais dans le précédent, forcément, ça aide à garder espoir pour la suite et à se raccrocher à ce qui reste comestible dans I, The Mask. Malgré tout, on ne peut pas s’empêcher d’être déçu par les titres qui sont entre deux eaux, les morceaux globalement bons et sabotés par des passages pétés. Essayez (This Is Our) House ou Call My Name, qui sont de bons exemples de ce que cet album a à offrir : de bonnes idées et des moments de malaise, étonnamment proches les uns des autres. Si ça vous va, tant mieux pour vous, donnez donc une chance à I, The Mask. Sinon, raccrochez-vous aux quelques pistes qui valent la peine d’être sauvées (car il faut bien admettre qu’il y en a) et retournez écouter les In Flames « cycle I » et « cycle II »…



Burn, Voices, I The Mask, I Am Above.