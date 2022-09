Depuis le remarquable Black Honey, les vétérans genevois ont trouvé le point d'équilibre. En conservant bien au chaud leur dissonance singulière et son agressivité sous-jacente tout en arpentant d'autres ruelles pavées de chants éclairés et de mélodies dépressives, Impure Wilhelmina est plus créatif que jamais.

Radiation est une oeuvre dense. Construite strate après strate, il faudra prendre le temps nécessaire, pour au travers de l'épaisseur de glaise, en saisir toutes les subtilités. Au delà sa consistance, Radiation comporte ce qu'il faut d'immédiateté ("Great Falls Beyond Death", "Torn") pour agir comme un véritable trou noir. Une fois son venin inoculé, rien ne peu inhiber ses poussées toujours plus insistantes.

Impure Wilhelmina apparaît toujours comme cet animal sauvage, musculeux et blessé. Quelque chose comme une force tellurique, qui pulsion après pulsion reveille un spleen enfoui. J'en viens véritablement à penser que certains morceaux de bravoures sont les plus aboutis et les plus touchants jamais sculptés par le quartet ("By Ravens and Flies", "Race with You", "Child"). Délesté de toutes les étiquettes qu'on pourrait vainement tenter de lui coller, Impure Wilhelmina se concentre pleinement sur le fond de son propos, qui 20 ans après, est ce substrat indicible à un torrent d'émotions. Sans le moindre degré d'ostentation et avec une humilité presque palpable, les suisses conjuguent sous la grisaille descentes mélancoliques et embardées épiques.

En situation réelle, les titres de Radiation prennent une dimension supplémentaire. Le nuancier gagne en relief et permet à Impure Wilhelmina de livrer le verbe et la foudre sans filtre. Direct dans la gueule.



Great Falls Beyond Death - Torn - By Ravens and Flies