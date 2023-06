Biographie Originaire d'Helsinki en Finlande, Imperanon se forme en 1999 autour d'Aleksi Sihvonen (Guitare / Chant - ex Norther), Antti Alasimonen (Basse), Janne Tschokkinen (Guitare) et Jaakko Nylund (Batterie). Antti est successivement remplacé par Eki Nurmikari qui ne reste qu'un an dans le groupe, puis par Mikko Nikunen (Basse). Janne laisse sa place en 2002 à Asko Sartanen à la guitare, Mikko à Eki Nurmikari à la basse et est recruté un claviériste : Aleksi Virta (Finntroll). C'est ainsi que le nouveau quintet enregistre une première démo intitulée Until The End en 2002. Asko est remplacé fin 2002 par Lauri Koskenniemi à la guitare et Imperanon sort une nouvelle démo éponyme en 2003.



Fort de ces deux démos, Imperanon signe chez Nuclear Blast Records pour la sortie de leur premier album : Stained qui parait en 2004 et se révèle comme un excellent disque de Power Metal / Death Metal Mélodique, dans la lignée de groupes finlandais comme Children Of Bodom, Norther, Wintersun, Kalmah ou Eternal Tears Of Sorrow. A la suite de cette sortie, Eki et Lauri quittent le groupe et sont remplacés par Aki Hopeasaari (Basse) et Teemu Mäntysaari (Guitare - Wintersun). Malheureusement, la formation prometteuse split en juillet 2007, expliquant que leur label Nuclear Blast Records n'a pas renouvelé leur contrat et que les musiciens sont également impliqués dans d'autres projets musicaux.

Chronique 16 / 20

0 commentaire

Stained ( 2004 ) Lorsqu'Imperanon sort son premier album, Stained, en 2004, c’est une belle petite claque qui nous arrive dans la tronche et qui plus est tient la dragée haute à Children Of Bodom qui est déjà en train d’amorcer un virage Thrash / Death pas forcément des plus convaincant pour tout le monde. Il se hisse également dans le haut du panier constitué de formations comme Norther, Kalmah ou encore Wintersun qui possèdent ce feeling mélodique, épique dans leur manière d’aborder Power Metal, Death Metal Mélodique et Black Metal et d’en créer un ensemble unique et cohérent. Imperanon, avec son premier et unique album est de la même trempe que les groupes précités et même vingt ans après, il reste un superbe album de Power / Death Metal Mélodique.



Là aussi, il est intéressant de décortiquer le fait que ces groupes jouaient une sorte de Metal extrême mélodique et épique, mais qui tient d’avantage du Heavy et Power Metal que de celui du Death ou Black Metal car ils (s)ont toujours trop catégorisés comme de simples groupes de Death Metal Mélodique alors que ce n’est pas le cas et que la nuance est importante. On pourrait même parler de Power Metal extrême et cela fait sens en écoutant Imperanon, tout comme Children Of Bodom. Car les lignes mélodiques viennent d’avantage du Power et du Heavy Metal que celles du Death Metal, même si on peut largement tisser des ponts, mais le socle reste Heavy Metal. Tout ça pour dire que, finalement, des groupes comme Imperanon, il n’en existe pas des tas à travers ce feeling Heavy Metal épique, dans cette manière unique, propre à la scène finlandaise, de sonner. Et ils n’ont rien à voir avec le Death Metal Mélodique suédois, que ça soit dit une bonne fois pour toute ! On a un peu nommé les groupes précédemment, mais il est évident que Children Of Bodom reste leur influence la plus évidente et la plus marquée, même si on pourrait aussi parler de Catamenia en Black Metal mélodique finlandais pour le côté extrême.



Qu’on soit transparent, tout vous fera penser à Children Of Bodom, des lignes mélodiques, des riffs mordants, du chant arraché, des sonorités du clavier aux galopées de la batterie, ça ressemble parfois à un plagiat et le morceau d’ouverture, Blade, en est l’exemple le plus cliché. Sauf que ce Stained, on a envie de l’intégrer dans la quadrilogie de légende de Children Of Bodom, tellement il est génial et parfait dans ce style unique. Les cascades de synthé de Memories To Dust ou Hollow Man le prouvent, tout comme comme les riffs saccadés du titre éponyme Stained. Le pire c’est qu’on a franchement l’impression d’entendre Alexi Laiho mener les vocalises sur l’ensemble des titres. En plus de Blade en tubes imparables, on trouve Sold (qui bénéficiait d’un clip bien kitch à l’époque) et de Shadowsouls en chevauchée épique lancée à toute allure et surtout encadré par les refrains féminins de Leonna Aho (qui na visiblement rien fait d’autre comme chanteuse) qui apporte beaucoup de corps, de puissance et de personnalité au titre. Même les derniers morceaux de Stained sont très bons et font largement le boulot dans ce style de Power extrême magique et épique (Vein In Bleed, The End) car il y a toujours un riff bien trouvé, une ligne de claviers qui t’emporte (souvent couplée à cette voix hurlée typique du Black Metal) qui font que l’intérêt est sans cesse renouvelé. En conclusion, ils osent même une piste d’avantage folkish (Jos Jotaon Yrittää) qui fonctionne pas trop mal et on se doute que c’est un peu la faute du claviériste, également membre de Finntroll.



Oui Imperanon fait office de suiveur, qu’on qualifierait d’un peu trop moine copiste de Children Of Bodom, certes. Mais l’on résumera ce que l’on évoquait précédemment dans le fait que ce sont des gens qui savent écrire et composer de super morceaux, avec un paquet de mélodies, de refrains, d’envolées épiques qui resteront gravées dans votre cortex. Ce sont d’excellents compositeurs et certains de leurs titres sont bien meilleurs que certaines choses que l’on voit chez Kalmah, Norther et Children Of Bodom surtout après Hate Crew Deathroll. Donc on le maintient, vingt ans après, avec le recul et sur cette seule et unique sortie d'Imperanon, Stained, est un remarquable album de Power / Death Metal Mélodique.