Biographie Ils est un groupe de Noise Rock / Post-Hardcore fondé à Portland dans l'Oregon en 2017 par Nathan Abner (Guitare), Christopher Frey (Basse), Tom Glose (Chant) et Tim Steiner (Batterie). Ils sortent en 2018 une démo de cinq titres intitulée Pain Don't Hurt. Par la suite, Christopher quitte la formation et est remplacé par Adam Pike. Les quatre musiciens enregistrent alors l'album Curse qui sort en 2020, toujours en autoproduction et commence à faire parler d'eux en dehors des Etats-Unis tant leur approche à la fois très Rock, lourde et furieuse commence à convaincre son monde. Chronique 16 / 20

0 commentaire

Curse ( 2020 ) Le Rock n Roll mais celui biscornu, celui qui parle aux freaks et aux gens bizarres, c’est cela que cristallise Ils avec son premier effort, Curse sorti en autoproduction, mais qui commence à faire grand bruit, et le mot est bien choisi, dans les milieux autorisés. Premier album, première déflagration, et première envie de sortir du moule pour proposer un quelque chose à la croisée du Grunge, de la Noise, du Post-Hardcore et plus ou moins toutes les affinités qu’on peut y joindre.



Car Curse commence comme un disque de Soundgarden façon Superunknown, mais bouffé façon un peu déglinguée à la Unsane ou même Botch. La plupart des morceaux ont clairement cette base Rock / Grunge qu’on aurait délavé avec un bon coup de javel. Ca donne des compositions cassées, curieuses dans leur fabrication et avec un tout à fait étrange. C’est chaotique, ça regorge de moments un peu spéciaux, notamment dans le chant ou dans des cheminements musicaux qui surprennent mais ça tient complètement à route. Et puis surtout, tout ce groove (encore une fois merci Unsane) permet de cimenter toute cette architecture et qui te ramène toujours à une idée, un riff, un break, une vocalise qui te fait dire « ouais, les gars sont bons, il se passe clairement un truc ». En dix morceaux, Ils possède ce truc qui font qu’on véritablement envie de revenir sur ce Curse qui aligne avec facilité toutes ces références Sludgy / groovy (ça n’existe pas, mais tu vois l’idée) avec de belles références Post-Hardcore / Noise qui pourraient aligner sans problème des Ken Mode ou des Tigon.



Ca c’est pour les références et pour situer le quatuor de Portland. Mais à l’écoute de ce Curse, il se dégage un véritable engouement. Parce que ce Curse est à la croisée d’un groove incertain, de structures bizarres, d’envie sourde de lourdeur, mais de guitares cassées, de riffs nerveux et de trucs épais (merci la basse fortement présente) qui te déboitent la nuque façon Melvins. Ils se retrouvent à la croisée de tout cela et livre un disque unique à la frontière de Rock / Noise / Hardcore mais toujours le même letmotiv que ça groove, par exemple Casket Race. Mais celui-ci est un exemple comme d’autres tellement efficace comme Northstar hargneux et groovy à fond, ou Curse qui commence comme un bête riff mais se déploie sur des idées Post choses beaucoup intelligente tout en gardant un aspect très très méchant. Don’t Hurt Me fait également la part belle à une énorme déflagration, mais fort rythmée, surtout à travers une basse qui nous envoie derrière les cordes, mais tellement imparable dans ce qu’elle déploie. Parlons de No Luck, avec sa basse grondante et son chant crié presque façon Black Metal, tout droit sorti des enfers ou du fortement chaotique (mais maitrisé) It’s Not A Lard, But It’s A Cyst presque Convergien sur la fin de l’album lui aussi des plus convaincant.



Ne prenons pas quatorze détour, Ils arrive en 2020 avec un premier album d’un savoir-faire impressionnant. Les références sont là, matinée et ingérée à leur façon. Leur personnalité est déjà très forte et ce Curse tape un grand coup sur la table pour dire « on n’est pas là pour rigoler ». Avec Exhalants, Ils montre que la relève de la scène Noise / Rock / Hardcore en a dans le ventre et a des choses à dire.