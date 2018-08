Si les arbres pouvaient parler que nous diraient-ils ? A quoi ces êtres si singuliers peuvent ils bien penser ? Peut être nous évoqueraient-ils leurs origines, celles qui remontent à une petite graine plantée dans un sol fertile… ou peut être même encore plus loin : à ces mécanismes ancestraux qui, depuis le cœur de la Terre, font grandir les végétaux. The Bones of a Dying World propose à sa manière un début de réponse.



C’est d’abord en silence que la réflexion se fait. Comme nombre d’oeuvres de Post Rock, aucune parole ne viendra nous expliquer dans quel sens les émotions s’enchaînent. Pour cela c’est aux oreilles et aux mouvements de l’âme qu’il faudra se fier. Si chacun pourra en tirer son analyse et sa compréhension personnelle de l’ensemble, on remarque quand même certains points distincts qui nous orientent. Les sonorités claires des guitares prennent la place belle et créent des mélodies qui s’enracinent dans la tête (Swallowing Teeth) les saturations viennent assombrir le tableau et embraser les feuilles qui tombaient trop paisiblement des arbres. L’équilibre est respecté, le tableau est complet et les pistes s’enchaînent sans discontinuer.



Et puis le temps passe



La pente devient glissante quand on écoute du post rock, un rien et on tombe dans la déconcentration, l’indifférence et l’ennui. Parfois The Bones of a Dying World nous fait passer par des chemins si semblables qu’ils perdent en saveur et qu’on oublie ce langage mystique. Pourtant on est si près de cette source de lumière qui est la raison d’exister de certaines formations telles que Maybeshewill ou God Is An Astronaut. Certaines redondances dans les constructions des morceaux se font trop lourdes, il n’y a finalement que peu de surprises dans l’approche artistique et les progressions sont parfois trop attendues (After The Smoke Clears).



Le Langage secret



Si If These Trees Could Talk ne transporte pas comme peuvent le faire d’autres, il n’en reste pas moins des secrets qu’il approche avec finesse. Certaines couleurs dans le progressions, quelques notes dans les guitares, quelques idées de batterie peuvent permettre de recentrer l’attention (One Sky Above Us). The Bones of a Dying World est plus subtil que ce qu’une seule écoute pourra révéler. Il faut du temps pour comprendre par quels mécanismes s’expriment les arbres, par quelles subtiles astuces les musiciens transmettent leur vision. Il ne faut pas aller trop vite en besogne et juger à tort ce qui n’en reste pas moins un bon disque.



La Nature est pleine de mystères, tout comme la musique. If These Trees Could Talk est sans nul doute une formation qui a le potentiel pour faire partie des incontournables, ce n’est pas The Bones of a Dying World qui fera figure de référence. Sans se différencier fondamentalement de ses prédécesseurs il n’en restera pas moins un bon début pour découvrir un genre trop injustement méconnu.



After The Smoke Clears - Iron Glacier - One Sky Above Us