Biographie Né du coté de Rome en 2016 I Maiali se forme à quatre pour agencer un Black / Punk / Post-Hardcore rongé par la rouille Noise. Les Italiens sortent directement un premier album en 2019, CVLTO, abrité par Overdub Recordings, puis enchaînent les sous-sols au niveau local. Le groupes affiche quelques certitudes en termes de concept et de direction artistique, confirmées sur le deuxième longue durée, cenere/CENERE, sorti en 2022 et produit par Davide Rosati (A L'Aube Fluorescente). Chronique 15.5 / 20

cenere/CENERE ( 2022 ) Les Cochons romains pataugent dans la bouillasse Black / Punk / Post-Hardcore depuis 2016, de manière assez confidentielle y compris en Italie, bien qu’ils aient signé chez Overdub Recordings (Brand New Heroes, Cannibali Commestibli) en 2019 pour CVLTO, premier album noisy, sale et oppressant, vomi dans la langue de Pasolini. C’est toujours le cas avec cenere/CENERE, dans une veine davantage ouverte sur le Noir Metal, le quatuor y précise sa signature et gratte nerveusement ses plaies.



Sorte de concept-album explorant les intentions d’un « messie » torturé qui s’oppose à lui-même, ce deuxième long format (de seulement 28 minutes ceci dit) s’enfonce dans l’agression, adoucissant légèrement son propos via quelques incursions psychédéliques planquées derrière la crasse, comme pour souligner la déroute spirituelle de l’entité en question. La production (par Davide Rosati) apparaît à la fois étouffante et claire, privilégiant une section rythmique massive, sur laquelle viennent se coller une guitare lourde, instable et grinçante ainsi qu’une voix quasi inhumaine, rongée par le malin. Sculture Da Autopsia vient arrondir quelque peu les angles tranchants d’une violence quasi-constante, tandis que (r)Umore Blu sonne la révolte chuchotante, engoncée dans la vase prédatrice. Avant ça les cendres en minuscules comme en majuscules ont déjà envahi la zone, s’infiltrent dans nos organismes dès l’introductif Genesi, pompent notre essence vitale sur L’Orrore aux accents furieusement Noise Hardcore, ou martèlent leur noirceur contagieuse sur le dissonant Oblio.



Assalto Cannibale accentue le malaise en un exutoire Noir Punk et la créature messianique finit par se complaire dans ses propres déjections, malgré un Plumbeo Giudizo au groove plombé comme son nom l’indique plutôt bien, tout indique que le feu est la solution inéluctable. Io, Brucio termine lentement le travail sur un mouvement Post-Metal brutalisé dans ses derniers instants. Un final allongé qui ouvre peut-être encore un peu plus le champ créatif à I Maiali, et ce serait pas pour nous déplaire, bien que la sauce Black / Punk / Hardcore / Noise ici présente nous casse très convenablement la binette.

Bandcamp cendré.