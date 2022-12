Biographie Hola Laurel débute en 2020 à Rennes autour de Camille Dias (Guitare / Chant - Catherine Baseball, Constante), Philémon Hummel (Batterie / Chant), Louis Santier (Basse / Chant - Constante), Loïc Loew (Guitare). En 2022, Pierre Aussant remplace Loïc à la guitare et Hola Laurel sort son premier album, Sun Sect, fin 2022, dans un style à la croisée de l'Indie Rock, la Power Pop et le Grunge. Chronique 14.5 / 20

). Sun Sect ( 2022 ) C’est fin novembre 2022 que débarque un peu sans prévenir Hola Laurel. Quelques dates dans leur fief rennais et en Bretagne et directement un premier album du nom de Sun Sect qui semble poper à l’improviste tel un PNJ d’un jeu mal codé. Alors, on s’imagine bien que le quatuor n’a pas composé et enregistré un disque en quelques jours pour le sortir dans le même laps de temps et probablement que ces deux années de confinements / restrictions en tous genres, ont été favorable à son élaboration. Ca tombe bien puisque c’est une jolie surprise et c’est pour ça qu’on vous en parle ici.



Chez Hola Laurel on trouve notamment deux musiciens du groupe de Post-Hardcore / Screamo Constante, à savoir Camille (ici à la guitare et au chant - également dans Catherine Baseball) et Louis (basse) dans un registre bien différent, mais ce premier effort témoigne déjà d’un savoir-faire sérieux et amplement maitrisé. Si l’on devait définir brièvement les huit morceaux qui composent ce Sun Sect, on parlerait tout simplement de Rock. Alors du Rock, mais avec des pourtours Power Pop, Grunge ou Indie Rock / Pop pour être précis. Il se dégage de cet album un vrai feeling année 90 et on pensera plusieurs fois à Nada Surf, Weezer (celui du Blue et Green Album) et plus rarement à Death Cab For Cutie pour la très légère touche Emo. Au petit jeu des références, le titre Hands In The Air a un côté Pinback vraiment chouette, avec de petits chœurs bien placés, une chouette mélodie et une basse ronflante pour dynamiser le tout.



La musique de Hola Laurel est enveloppée d’une aura douce et réconfortante, chaleureuse. Mais pas d’une chaleur qui te brûle la peau et/ou la rétine, plutôt celle d’un après-midi automnal, avec toujours une teinte un peu mélancolique que ça soit dans les lignes de guitare de Camille ou même dans sa voix. N’allez pas croire pour autant que Sun Sect soit un disque pépère pour faire la sieste. Le morceau Cozy Knots est un bon exemple de titre énergique, mélodique avec ce côté sautillant presque Math-Pop à la Foals ou l’ouverture avec Queen Sun qui alterne mélodie toute mignonne avec de gros riffs bien épais façon Alice In Chains. Mentionnons quand même ce son de basse particulièrement épais et franchement jouissif (1312 - qui on le devine, parle de violences policières de manière poétique).



Hola Laurel ne signe pas sur Sun Sect de gros tubes ou de morceaux « highlight » mais sort un disque de huit pistes homogènes, chacune avec son petit truc différent et sa manière de sonner qu’elle soit Power Pop ou d’avantage Indie Rock. 3.2 est un joli titre Pop pour savourer un cocktail alors que What’s That Light est une belle composition Folk sans section rythmique, mais joliment arrangée et sonnant d’une belle manière. En outre, le très bon The Old Man s’aventure vers des contrées d’avantages Post-Rock / Shoegaze et ce d’une très belle façon et l'ensemble des morceaux rend l’écoute de ce Sun Sect vraiment agréable. Les morceaux ne sont pas forcément immédiats à la première écoute, mais ils donnent envie d’y revenir car ils possèdent ce petit truc en plus qui deviennent après quelques tours de pistes, de petites pastilles addictives.



Sun Sect est un joli premier essai de la part de Hola Laurel. Saluons le travail de Baptiste Bucaille (Amablanc, Guadal Tejaz, Sir Greggo) qui émaille ce disque d’une production garage, mais pourtant organique et propre, tout comme la belle pochette réalisée par Edgar Delaer (Constante, Catherine Baseball). C'est donc beaucoup de mots pour dire que Sun Sect est un bon album, travaillé, soigné et puis c’est cool de voir que le Rock n’est pas mort à Rennes. Vous avez aimé Lysistrata, vous aimerez Hola Laurel !