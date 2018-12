C’est avec une belle régularité que Matt Pike (est-il nécessaire de préciser « de Sleep » ?) et ses compères offrent au monde, tous les deux ou trois ans, une bonne décharge stoner/thrash/heavy, de celles qui redonnent le moral les jours de pluie et la foi en l’Humanité (les gens, pas le journal). Si vous ne connaissez pas encore High on Fire, essayez d’imaginer les mecs de Motörhead perchés sur l’un des camions de Mad Max : Fury Road et tentant d’échapper à une horde d’orques du Mordor tout en continuant à balancer la sauce, amplis poussés au max et crinières au vent.



Luminiferous, septième LP des Californiens, fait suite à De Vermis Mysteriis (2012) et ne tranche pas avec ce registre, se montrant au moins aussi efficace que ses prédécesseurs. Les riffs bien agressifs sont là (The Black Plot, The Dark Side of The Compass, Slave The Hive), la rythmique avance à la vitesse des cavaliers de l’Apocalypse et le chant de Matt Pike rappelle toujours un Lemmy sous stéroïdes qui sait cependant, lorsque le tempo ralentit, trouver une justesse et une profondeur intéressantes (The Falconist, The Cave).



Les textes évoluent comme de coutume entre heroic fantasy (« Darkness the cave in which I hide, Blood of hearts, abandoned psalm, We war in minds to make it calm ») et ambiances post-apocalyptiques (« Evolution virus, once inside us, Injection chip so new, If we relied on reptoid kindness, I think we’re all just screwed… »), le tout baignant en plein trip paranoïaque (« Best close your thighs cause the Gods come a raping, Best hide your mind cause there’s aliens mating »).



Le beau boulot de Kurt Ballou (Converge) à la production fait sonner le trio (Jeff Matz est à la basse et Des Kensel à la batterie) comme s'ils étaient cinq ou six, donnant de l’espace à chacun des musiciens tout en faisant de l’ensemble un bloc impossible à fissurer.



Alors d’accord, quelques riffs donnent l’impression d’avoir déjà été entendus auparavant et certains morceaux auraient peut-être gagné à être un peu raccourcis, mais la qualité des mélodies sur des titres de plus de 7 minutes comme Carcosa ou The Cave fait que les 53 minutes de Luminiferous parviennent à retenir l’attention sur (presque) toute leur longueur. La seule exception étant le morceau final, The Lethal Chamber, un peu trop long et manquant d’intérêt à mon goût, en particulier après Luminiferous, charge hardcore cathartique à souhait et qui aurait conclut le disque de façon parfaite.



Il n’y a donc pas tromperie sur la marchandise. Les orques peuvent bien continuer à leur courir après, les gars de High On Fire auront toujours un riff d’avance et la clope aux lèvres.

