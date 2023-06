Avec Sombre Dessein, deuxième long sorti en 2019, les Suisses ajustaient une démarche déjà fort bien établie sur They Were None, héritée d’un croisement fou entre feu-Breach, Meshuggah ou Nostromo, et un Post-Metal viscéral dans le sillon d’Unfold et Cult Of Luna, affichant toutefois une atmosphère déviante toute personnelle. Herod repousse aujourd’hui les limites de la dinguerie et nous balance un troisième album à la fois complètement vrillé du casque et d’une lourde élégance.



Les guitares nourries au beurre salé n’ont jamais sonné aussi grasses et carnassières, néanmoins pleines de subtilités, appliquant une patine davantage Sludge aux compositions, corroborées par une batterie qui monte aussi en grade via des cassures ultra percutantes, respectant un groove inaltéré mais en mutation perpétuelle. Le chant clair plus ou moins ritualiste se taille quant à lui une place plus importante, intervient plus fréquemment, toujours avec une remarquable pertinence, l’ensemble enrobé d’ambiances plombées puissamment immersives. Le décor ainsi planté Iconoclast secoue et fascine à chaque seconde, enclin à nous emmener quelque part au-delà du réel sur The Girl With A Balloon, en équilibre au bord du gouffre, ou à nous jeter dans le vide tête en avant sur le cataclysmique The Obsolete, d’une souplesse chaotique renversante.



La production de Raphaël Bovey (Kruger, When Icarus Falls), époustouflante, contribue évidemment à ce déluge de violence maîtrisée, ici volontiers entrecoupée d’épisodes suspendus, aux mélodies pernicieuses, ensorcelantes, doublées d’une voix claire décidément prodigieuse. En parlant de voix les chœurs féminins polyphoniques (issus des Mystères des Voix Bulgares) sur The Ode To… surprennent et dressent les poils, tout comme le chant alterné de The Prophecy bouleverserait les plus insensibles d’entre nous. Le quatuor (sans basse) mené par le guitariste Pierre Carroz excelle dans tous les compartiments, qu’il s’agisse de nous buriner la gueule à grands coups de riffs aux textures variables et de frappes tentaculaires, éléphantesques, ou de nous immerger dans une dimension parallèle et/ou futuriste, kafkaïenne, en proie d’un système abscons et liberticide. Un univers science-fictionnel complexe, vertigineux et aliénant, pas si éloigné du notre finalement. Le Post-Metal / Hardcore atmosphérique des Suisses illustre idéalement la chose et parvient à nous transporter avec une incroyable aisance dans les méandres de ses intentions.



Obscur et tortueux mais équilibré, voire étrangement accessible, Iconoclast captive à chaque instant et nous balade dans son monde dystopique rempli d’images aux nuances de gris et de bleu sombre. Herod est désormais une entité accomplie, magnifique et identifiable entre mille, porteuse d’une fibre helvétique toujours vivace et novatrice.

