Si fulgurante soit-elle, l'avancée de Heaven In Her Arms rencontre toujours le même obstacle. Si leur nom est directement issu du Jane Doe de Converge - un clin d'oeil au groupe de Boston est d'ailleurs facilement palpable sur "Butterfly In Right Helocoid" - c'est surtout avec Envy que Heaven In Her Arms est immédiatement mis en laisse. Obligés de mettre les bouchées doubles pour se défaire de l'agaçante comparaison qu'ils n'ont cesse de piétiner lorsque le sujet est abordé directement avec eux, les japonais s'imposent une discipline rude et extreme. Paraselene est un disque de hardcore qui atteint près d'une heure et dont les variations engendre un encéphalogramme immensément plus erratique que les dernières tentatives screamy post-rock de Envy.

Intransigeant et régurgitant un propos lapidaire, Heaven In Her Arms ne laisse aucune de ses idées en jachère sur Paraselene. L'aspect presque excessif de leur musique est évidemment tangible dans les ruades de pures violences, bardés de riffs heavy et cramés par un chant qui compense son absence d'originalité par une âpreté juste hallucinante, mais aussi aux tréfonds des sillons finement burinés, créateurs d'espaces dédiés aux faux silences angoissants et aux marécages à la placidité troublante. Si ce sont les lignes douces-amères des pianos et des violons qui clôturent ce disque étouffant et labyrinthique, c'est bien de la bile à l'acidité meurtrière que le groupe répand à ses pieds la plupart du temps ("Morbidity Of White Pomegranate", "Halcyon"). Avec un souci du détail poussé à l'extrême et un refus catégorique de se laisser porter par des crescendos usés à la corde, Heaven In Her Arms griffe une toile dangereusement dépressive qui ne se laissera pénétrer que progressivement, comme l'on pénètre une pièce obscure pour ensuite en définir du bout des doigts la forme des recoins et la présence des éléments. Dans l'antre bâtie par les japonais, les surfaces sont suffisamment rugueuses pour entamer les chairs de celui qui les effleure à peine.

Toutes les intentions développées au sein de Paraselene sont légitimes. Heaven In Her Arms est un groupe dont la vie sulfureuse est encore une course-poursuite avec la mort. Il n'empêche que ce deuxième album prend encore trop de détours et emprunte trop d'impasses, avec cette naïveté pourtant 1000 fois excusable, pour que son parcours tienne du sans faute. Nous tenons là cependant un des meilleurs disques de screamo hardcore japonais depuis la dernière sortie de Killie, peut être.

Morbidity Of White Pomegranate - Halcyon - Butterfly In Right Helocoid